Работа в Украине — ТОП-3 сферы, где резко выросли зарплаты

Сотрудники строительной сферы. Фото: gazobeton

В Украине на фоне негативной ситуации с наличием квалифицированных кадров на рынке труда резко возросла заработная плата. Специалистам сразу трех сфер теперь платят на 40% больше.

Ситуацию на рынке труда оценили эксперты, пишет Oboz.ua.

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В стране из-за мобилизации и оттока граждан за границу работодатели сталкиваются с трудностями в поиске достойных специалистов. В связи с этим некоторые из них вынуждены существенно повышать зарплаты для привлечения новых работников. Так, более чем на 40% готовы платить больше компании таких отраслей:

сфера строительства;

сфера временного размещения, организации питания;

сфера водного транспорта.

В частности, опрос в Конфедерации строителей показал, что 90% фирм заметили существенное увеличение числа женщин в строительной сфере. Причиной является мобилизация и существенный недостаток работников. В связи с этим компании подстраивают условия труда так, чтобы работа была по силам женщинам. Одним из таких вариантов является увеличение применения разнообразных технологий.

"90% компаний отметили значительное увеличение количества женщин в строительной отрасли. На половине должностей, которые раньше занимали мужчины, сейчас работают женщины", — свидетельствует результат исследования.

Эта сфера больше всего пострадала из-за нехватки работников. Компании повышают зарплаты с целью большего привлечения работников, жертвуя собственной доходностью. По данным Государственной службы статистики, за первые три месяца года зарплаты в строительной отрасли выросли на рекордные 44% (до 14,5 тыс. гривен) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Работодатели в сфере временного размещения и организации питания резко повысили заработную плату за последний год. Так, в первом квартале года зарплаты выросли на 44% (до 15 тыс. гривен) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Оплата труда в сфере водного транспорта за этот период повысилась на 42% (до 26 тыс. гривен).

В целом по стране, согласно официальной статистике, средняя заработная плата составляет 18,9 тыс. гривен. Год назад сумма была на 22,5% меньше. В то же время, по данным кадровых сайтов, средняя зарплата в резюме составляет 20 тыс. гривен, а в вакансиях — на 5 тысяч меньше.

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