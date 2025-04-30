Выплаты от Чехии — кому из украинцев доступна помощь

Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Чешская гуманитарная организация "People in need" ("Человек в беде") открыла новую программу помощи уязвимым категориям украинцев во время войны. В частности, выплаты могут оформить жители Харькова и прифронтовых громад области.

Об этом говорится в сообщении общественной организации "Харьковская областная организация УТОС".

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Условия программы денежной помощи

Как отмечается, помощь оказывают наиболее уязвимым категориям населения, в частности:

лицам, проживающим в прифронтовых громадах;

внутренним переселенцам;

лицам, которые вернулись домой после выезда и проживают в деоккупированных громадах;

социальным меньшинствам, например, представителям ромской общины;

принимающим громадам, где есть лица непосредственно пострадавшие от войны.

Выплаты смогут получить лица, которым грозят такие вызовы:

риск физической безопасности из-за поврежденного или разрушенного дома;

юридические потребности, связанные с восстановлением прав на поврежденное/разрушенное имущество;

отсутствие доступа к критически важным госуслугам из-за отсутствия, потери/повреждения документов;

недоступность/ограниченный доступ услуг из-за войны.

В приоритете на оказание помощи есть только несколько категорий лиц. Помощь назначат:

женщинам, которые возглавляют домохозяйства;

единственным опекунам детей/другим лицам на содержании;

детям;

пожилым людям из группы риска;

лицам с инвалидностью, хроническими болезнями или принадлежащим к социальным меньшинствам;

лицам с юридическими потребностями, связанными с получением или восстановлением статуса.

Приоритетные громады:

Харьковская;

Чугуевская;

Роганская;

Златопольская;

Берестинская.

На что можно потратить средства

Денежная помощь призвана удовлетворить критические потребности, связанные с безопасностью, достоинством и благосостоянием. В частности, должна покрыть такие расходы:

оплата транспортной перевозки и проживания;

на аренду жилья в случаях немедленного риска выселения;

на критические потребности, связанные с безопасностью и достоинством;

на жизненно важные коммунальные услуги;

на оформление документов и другие юридические расходы.

"Обратите внимание! Государственная поддержка должна отсутствовать. Средства на операции и лекарства не покрываются. Важно отметить что должно быть наличие: уязвимая категория, отсутствие альтернативы покрыть потребность другими организациями", — говорится в сообщении.

В частности, детали можно уточнить, обратившись в личные сообщения страницы ОО "Харьковская областная организация УТОС".

Ранее мы писали, что ко Дню Независимости ветераны и люди, пострадавшие от войны, получат помощь. В частности, граждане с выдающимися заслугами перед государством получат 3,1 тыс. грн.

Также помощь от Красного Креста получат граждане на собственное дело. Для этого до 7 мая 2025 года нужно подать заявку на микрогранты.