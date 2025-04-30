Выплаты от Чехии — кому из украинцев доступна помощь

Чехия предоставит украинцам денежную помощь — кто в списке
Чешская гуманитарная организация "People in need" ("Человек в беде") открыла новую программу помощи уязвимым категориям украинцев во время войны. В частности, выплаты могут оформить жители Харькова и прифронтовых громад области.
Об этом говорится в сообщении общественной организации "Харьковская областная организация УТОС".
Условия программы денежной помощи
Как отмечается, помощь оказывают наиболее уязвимым категориям населения, в частности:
- лицам, проживающим в прифронтовых громадах;
- внутренним переселенцам;
- лицам, которые вернулись домой после выезда и проживают в деоккупированных громадах;
- социальным меньшинствам, например, представителям ромской общины;
- принимающим громадам, где есть лица непосредственно пострадавшие от войны.
Выплаты смогут получить лица, которым грозят такие вызовы:
- риск физической безопасности из-за поврежденного или разрушенного дома;
- юридические потребности, связанные с восстановлением прав на поврежденное/разрушенное имущество;
- отсутствие доступа к критически важным госуслугам из-за отсутствия, потери/повреждения документов;
- недоступность/ограниченный доступ услуг из-за войны.
В приоритете на оказание помощи есть только несколько категорий лиц. Помощь назначат:
- женщинам, которые возглавляют домохозяйства;
- единственным опекунам детей/другим лицам на содержании;
- детям;
- пожилым людям из группы риска;
- лицам с инвалидностью, хроническими болезнями или принадлежащим к социальным меньшинствам;
- лицам с юридическими потребностями, связанными с получением или восстановлением статуса.
Приоритетные громады:
- Харьковская;
- Чугуевская;
- Роганская;
- Златопольская;
- Берестинская.
На что можно потратить средства
Денежная помощь призвана удовлетворить критические потребности, связанные с безопасностью, достоинством и благосостоянием. В частности, должна покрыть такие расходы:
- оплата транспортной перевозки и проживания;
- на аренду жилья в случаях немедленного риска выселения;
- на критические потребности, связанные с безопасностью и достоинством;
- на жизненно важные коммунальные услуги;
- на оформление документов и другие юридические расходы.
"Обратите внимание! Государственная поддержка должна отсутствовать. Средства на операции и лекарства не покрываются. Важно отметить что должно быть наличие: уязвимая категория, отсутствие альтернативы покрыть потребность другими организациями", — говорится в сообщении.
В частности, детали можно уточнить, обратившись в личные сообщения страницы ОО "Харьковская областная организация УТОС".
Ранее мы писали, что ко Дню Независимости ветераны и люди, пострадавшие от войны, получат помощь. В частности, граждане с выдающимися заслугами перед государством получат 3,1 тыс. грн.
Также помощь от Красного Креста получат граждане на собственное дело. Для этого до 7 мая 2025 года нужно подать заявку на микрогранты.
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