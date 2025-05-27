Выплаты от Чехии — как получить до 5 тыс. долларов помощи

Человек держит валюту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы имеют возможность получить финансовую поддержку от благотворительного фонда "Caritas Czech Republic" при поддержке МИД Чехии. Выплаты предусмотрены для владельцев бизнеса и желающих начать собственное дело из числа внутренних переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Рокада Ивано-Франковск".

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Как отмечается, предприниматели, которые были вынуждены уехать из родных городов в связи с войной, смогут получить денежную помощь на поддержку собственного дела.

В рамках проекта граждане смогут освоить до 5 тыс. евро на оборудование и материалы для развития бизнеса.

Реализация программы охватит три западных региона. Средства смогут получить граждане, если подпадают под следующие критерии:

граждане Украины, которые имеют статус внутренних переселенцев после 24 февраля 2022 года;

возраст граждан — более 18 лет;

осуществляют предпринимательскую деятельность в Закарпатской, Ивано-Франковской или Львовской области.

Благотворительный фонд предоставит денежную помощь на следующие виды бизнеса:

на производство продукции из древесины, глины, воска или текстиля;

по предоставлению услуг уборки, ухода за домами, газонами, животными, фитнес и тренировки, сферы красоты, ІТ-отрасли и ремонта техники.

Приглашают к участию:

предпринимателей, чей бизнес поврежден из-за агрессии РФ;

женщин-предпринимательниц, которые релоцировали свой бизнес.

Как подать заявку на помощь

Граждане, которые подпадают под условия программы и желают принять в ней участие, должны заполнить онлайн-анкету.

Регистрация в конкурсе будет доступна до 5 июня 2025 года.

Детали об условиях и заполнения грантовой заявки можно узнать по телефону: 380955929071.

"Обратите внимание! Информация об успешной отправке заявки отображается только временным информационным сообщением вверху формы. Повторно заполнять заявку не нужно", — говорится в сообщении.

Этапы участия в конкурсе. Источник: БФ Рокада

Проект по оказанию помощи предпринимателям осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики.

Ранее мы писали, что благотворители принимают заявки на денежную помощь от жителей сельской местности. Некоторые смогут получить до 125 тыс. грн на поддержку домохозяйства.

Также рассказывали, что в этом году украинцы смогут получить денежную помощь за полученный вред жизни и здоровью в связи с агрессией РФ. В зависимости от группы инвалидности гражданам выплатят до 800 тыс. грн.