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Главная Финансы Ждать недолго — какой продукт для украинцев должен подешеветь

Ждать недолго — какой продукт для украинцев должен подешеветь

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 16:24
Картофель, капуста, лук, помидоры или свекла — за какой овощ украинцы не будут переплачивать
Продавец на рынке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Овощей в украинских магазинах, как правило, всегда хватает, однако цены иногда отпугивают покупателей. Дорогими бывают даже самые нужные продукты — "борщевой набор", в состав которого входят картофель, капуста, лук, помидоры и свекла. Поэтому многим украинцам будет полезно узнать, что будет с ценами на овощи дальше.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE.

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Что будет с ценами на овощи

Как рассказал председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, до осени 2025 года цены на овощи не претерпят сильных изменений. Более того — во время активной уборочной кампании на несколько гривен может подешеветь картофель. Однако когда лето закончится, тогда ситуация может измениться.

"Картофель может подешеветь еще на несколько гривен от нынешней цены, когда пойдет активно его сбор. Но если говорить об осени  то цены постепенно будут расти и вполне могут превысить прошлогодние", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в Украине сохраняется дефицит рабочей силы, поэтому собирать овощи очень трудно. Кроме этого, цены на эту продукцию будут расти из-за погодных условий, ведь многие поля повредил град.

Какие продукты подорожали больше всего

Внутренние и внешние экономические факторы привели к тому, что сейчас украинцы тратят больше денег на фрукты, овощи, молоко, мясо и так далее. Однако больше всего прибавили в цене, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики — яблоки. Так, в прошлом году в июне килограмм стоил в среднем 26,9 грн. Но к июню 2025 года этот фрукт подорожал на 195,5% и стоит 79,5 грн/кг. Также за год ощутимо выросли цены на:

  • Яйца — стоят в 2025 году 53,6 грн, тогда как в 2024 году цена составляла 33 грн.
  • Крупы ячневые — с 15,6 грн/кг в 2024 году до 23 грн/кг в 2025.
  • Масло подсолнечное — подорожало на 37,2%.

Также на 36,1% подорожала свекла – с 32,9 грн до 44,8 грн.

Напомним, что в 2025 году в Украине обновятся цены на хлеб. Подорожание хлебобулочных изделий ожидается на уровне до 25%. Узнавайте также, сколько стоят сейчас арбузы и дыни.

цены в Украине цены картошка лук красная капуста
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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