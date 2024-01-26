Выплаты ВПЛ сократят — стала известна основная причина

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Фото: Укринформ

В Украине власть оптимизирует выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2024 году. Большинству переселенцев будут вынуждены отказать в поддержке из-за требований международных партнеров по сокращению расходов дефицитного бюджета.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Читайте также:

Сворачивание поддержки переселенцев

Как отметила Верещук, украинские партнеры выдвигают требования оптимизировать финансирование. По международной практике, двух лет поддержки достаточно для адаптации граждан.

Сокращение выплат связано с уменьшением доходной части бюджета. Также Украина всерьез зависит от финансовой поддержки стран Запада.

"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам двух лет достаточно для того, чтобы адаптироваться", — подчеркнула глава Минреинтеграции.

Сколько денег выплатили ВПЛ за время войны

По словам главы ведомства, в первый год полномасштабной войны государство выплатило вынужденным переселенцам 57 млрд гривен. На второй год — сумма выросла до 73 млрд гривен. В 2024-м планируют уменьшить эту статью бюджетных расходов до 57 млрд гривен.

По состоянию на начало января в Украине насчитывается 4,9 млн внутренне перемещенных лиц. Из них 2,5 млн ежемесячно получают государственные выплаты.

При этом количество переселенцев постоянно меняется из-за миграции людей за границу или возвращения на родину (в таком случае статус ВПЛ отменяют). Также есть прирост количества из-за эвакуации людей с прифронтовых территорий, добавила Ирина Верещук.

Что еще стоит знать

Напомним, статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) предоставляет право на гарантированные законодательством выплаты и льготы, однако в некоторых случаях его можно потерять. Эксперты рассказали, что важно знать об утрате статуса.

Также мы писали, что в украинское правительство продлило выплату средств на проживание для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на один месяц. То есть помощь переселенцы будут получать до 1 марта 2024 года.