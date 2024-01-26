Выплаты ВПЛ сократят — стала известна основная причина

Частичное сворачивание поддержки ВПЛ — Верещук назвала основную причину
В Украине власть оптимизирует выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2024 году. Большинству переселенцев будут вынуждены отказать в поддержке из-за требований международных партнеров по сокращению расходов дефицитного бюджета.
Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.
Сворачивание поддержки переселенцев
Как отметила Верещук, украинские партнеры выдвигают требования оптимизировать финансирование. По международной практике, двух лет поддержки достаточно для адаптации граждан.
Сокращение выплат связано с уменьшением доходной части бюджета. Также Украина всерьез зависит от финансовой поддержки стран Запада.
"Мы напрямую привязаны к решениям наших партнеров. Партнеры предъявляют требования постоянно верифицировать выплаты с целью их уменьшения или оптимизации. Речь идет о том, что по международным лекалам двух лет достаточно для того, чтобы адаптироваться", — подчеркнула глава Минреинтеграции.
Сколько денег выплатили ВПЛ за время войны
По словам главы ведомства, в первый год полномасштабной войны государство выплатило вынужденным переселенцам 57 млрд гривен. На второй год — сумма выросла до 73 млрд гривен. В 2024-м планируют уменьшить эту статью бюджетных расходов до 57 млрд гривен.
По состоянию на начало января в Украине насчитывается 4,9 млн внутренне перемещенных лиц. Из них 2,5 млн ежемесячно получают государственные выплаты.
При этом количество переселенцев постоянно меняется из-за миграции людей за границу или возвращения на родину (в таком случае статус ВПЛ отменяют). Также есть прирост количества из-за эвакуации людей с прифронтовых территорий, добавила Ирина Верещук.
Что еще стоит знать
Напомним, статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) предоставляет право на гарантированные законодательством выплаты и льготы, однако в некоторых случаях его можно потерять. Эксперты рассказали, что важно знать об утрате статуса.
Также мы писали, что в украинское правительство продлило выплату средств на проживание для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) еще на один месяц. То есть помощь переселенцы будут получать до 1 марта 2024 года.
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