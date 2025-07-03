Пенсий в 100 тыс. грн не будет — какие изменения готовят украинцам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине планируют лишить спецпенсий для прокуроров, судей и госслужащих. Государство платит им сотни тысяч гривен, тогда как для значительного количества рядовых пенсионеров размер пенсии установлен на уровне, который не превышает 5 тыс. грн.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде Украины (ВРУ), сообщил на своем YouTube-канале глава комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По словам Даниила Гетманцева, отмене подлежат спецпенсии, которые имеют судьи, прокуроры, государственные служащие. Не идет речь о выплатах военным или мобилизованным — они должны получать гораздо больше, чем им платят сейчас.

"Это не просто о деньгах. Это о чувстве исключительности, о демонстрации того, что кто-то в этой стране "равнее". Это официальное, публичное и дерзкое признание клановости", — сказал политик.

Он отметил, что при минимальной пенсии в 2 361 гривну, когда более половины украинцев получают до 5 тысяч гривен, выплаты по 100 тысяч — это как бы плевок в сторону миллионов простых граждан.

Гетманцев также объяснил, что спецпенсии в Украине ввели в начале 1990 годов. Тогда в законах предусмотрели пенсии на уровне 90% от зарплаты, ведь выплаты тогда были на уровне нескольких десятков долларов.

"Сегодня эта система защищается теми же людьми, которые от нее выиграют - судьями, прокурорами, чиновниками", — добавил Даниил Гетманцев.

Отменить спецпенсии прокурорам, по мнению Гетманцева — это небольшой, но важный шаг. В то же время системно решить проблему поможет проведение комплексной пенсионной реформы.

"Нужно наконец-то сделать реформу - не имитировать ее, не приукрашивать статистику, а дать всем достойную модель. Зависимую не от связей, а от стажа, зарплаты и взносов", — подчеркнул Даниил Гетманцева.

Напомним, что часть украинцев может досрочно оформить себе пенсионные выплаты. Известно, есть ли такое право у УБД. Узнайте также, кто еще из украинцев будет получать надбавки к пенсиям в 2025 году.