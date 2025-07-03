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Головна Фінанси Частину пенсій можуть скасувати — хто залишиться без виплат

Частину пенсій можуть скасувати — хто залишиться без виплат

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 15:22
Пенсій у 100 тис. грн не буде — які зміни готують українцям
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні планують позбавити спецпенсій для прокурорів, суддів та держслужбовців. Держава платить їм сотні тисяч гривень, тоді як для значної кількості пересічних пенсіонерів розмір пенсії встановлено на рівні, який не перевищує 5 тис. грн.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді України (ВРУ), повідомив на своєму YouTube-каналі у очільник комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Детальніше про скасування спецпенсій в Україні

За словами Данила Гетманцева, скасуванню підлягають спецпенсії, які мають судді, прокурори, державні службовці. Натомість не йде мова про виплати військовим чи мобілізованим — вони мають отримувати набагато більше, ніж їм платять зараз.

 

"Це не просто про гроші. Це про відчуття виключності, про демонстрацію того, що хтось у цій країні "рівніший". Це офіційне, публічне і зухвале визнання клановості", — написав політик.

Він зауважив, що при мінімальній пенсії у 2 361 гривні, коли понад половину українців отримують до 5 тисяч гривень, виплати по 100 тисяч — це ніби плювок у бік мільйонів простих громадян.

Гетманцев також пояснив, що спецпенсії в Україні запровадили на початку 1990 років. Тоді у законах передбачили пенсії на рівні 90% від заробітної плати, адже зарплата була на рівні кількох десятків доларів.

"Сьогодні ця система захищається тими ж людьми, які від неї виграють — суддями, прокурорами, чиновниками", — додав Данило Гетманцев. 

Скасувати спецпенсії прокурорам, на думку Гетманцев — це невеликий, але важливий крок. Водночас системно розв'язати проблему допоможе проведення комплексної пенсійної реформи.

"Потрібно нарешті зробити реформу – не імітувати її, не прикрашати статистику, а дати всім гідну модель. Залежну не від зв’язків, а від стажу, зарплати й внесків", — йдеться у повідомленні Данила Гетманцева.

Нагадаємо, що частина українців може достроково оформити собі пенсійні виплати. Відомо, чи є таке право в УБД. Дізнавайтесь також, хто ще з українців отримуватиме надбавки до пенсій у 2025 році.  

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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