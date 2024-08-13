Денежная помощь — некоторым украинцам выплатят 1,5 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым украинцам стала доступна денежная помощь благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

Об этом сообщается в объявлении ADRA в соцсети Facebook.

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Как отмечается, деньги от Благотворительной организации ADRA выплатят при финансировании Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН World Food Programme.

На средства могут претендовать уязвимые категории граждан, проживающие в Балаклейском обществе Харьковской области.

Размер помощи и как получить

Сумма денежной поддержки составляет 1,5 тыс. грн на одного человека в месяц. Как сообщают в фонде, ранее гражданам оказывали гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов от ВПП ООН, однако теперь предоставляют только денежные средства.

Уже около 6 тыс. жителей Балаклейского общества перевели с благотворительной помощи на финансовую.

Чтобы получить финансовую помощь, нужно зарегистрироваться у волонтеров ADRA Ukraine, занимающихся перерегистрацией граждан.

"В г. Балаклея Харьковской области волонтеры ADRA Ukraine проводят перерегистрацию граждан уязвимых категорий, ранее получавших продуктовые наборы, а теперь получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы World Food Programme", — отмечают благотворители.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам будет доступна разовая денежная помощь по программе УВКБ ООН. В ее рамках можно получить 21 тыс. гривен, однако использовать средства можно строго на конкретные цели.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить новую денежную помощь от Благотворительного фонда "Благополучие детей". В ее рамках максимальный размер выплат на одного человека составит 9,6 тыс. гривен.