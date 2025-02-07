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Часть украинцев потеряет госпомощь с 1 марта — детали

7 февраля 2025 13:07
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты ВПЛ — кто потеряет помощь по программе Прихисток с 1 марта
Человек держит гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году власти продлили действие программы "Прихисток", предусматривающей предоставление компенсаций собственникам жилья за бесплатное размещение внутренних переселенцев, ужесточив требования. В частности, с 1 марта выплату компенсаций прекратят в ряде случаев.

Об этом сообщает общественная организация "ВПЛ Украины" в Telegram.

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Условия программы "Прихисток" в 2025 году

В рамках действия программы "Прихисток", размер поддержки составляет 450 грн в месяц за каждого человека со статусом ВПЛ. Перечисляет средства ежемесячно Пенсионный фонд на основании данных о количестве лиц, проживающих в помещении.

Однако, господдержка не распространяется на следующие случаи:

  • если переселенцы являются близкими родственниками первой степени родства (родители, супруги, дети);
  • если переселенцы, которых приютили, имеют субсидию на аренду жилья;
  • у собственника жилья есть долги за коммунальные услуги.

Кто потеряет помощь с 1 марта

В ОО "ВПЛ Украины" предупреждают, что, начиная с 1 марта 2025 года, выплату компенсаций также будут прекращать в ряде случаев:

  • если переселенец выезжал за границу и находился там более 30 дней непрерывно;
  • Пенсионный фонд получил данные, что ВПЛ не проживает по указанному адресу более месяца;
  • переселенцы приобрели или получили бесплатно жилье за три месяца до подачи заявки об оформлении компенсации;
  • если ПФУ установит факт подачи ложных данных.

"С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации", — добавили в организации.

Всего с начала полномасштабной войны программой "Прихисток" воспользовались около 1,2 млн переселенцев. Сумма выплаты помощи в этом году осталась на уровне прошлого года.

Напомним, граждане, пострадавшие в результате войны с РФ, могут получить помощь до 20 тыс. грн. Выплаты доступны жителям в Краматорске Донецкой области.

Также мы писали, что украинцы могут получить одноразовую денежную помощь в размере 9 тыс. грн. Деньги на лечение платят жителям территориальных общин в Волновахском районе Донецкой области.

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