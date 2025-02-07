Виплати ВПО — хто втратить допомогу за програмою Прихисток з 1 березня

Людина тримає гривні у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році влада продовжила дію програми "Прихисток", що передбачає надання компенсацій власникам житла за безоплатне розміщення внутрішніх переселенців, посиливши вимоги. Зокрема, з 1 березня виплату компенсацій припинять у низці випадків.

Про це повідомляє громадська організація "ВПО України" у Telegram.

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Умови програми "Прихисток" у 2025 році

В рамках дії програми "Прихисток" розмір підтримки становить 450 грн на місяць за кожну людину зі статусом ВПО. Перераховує кошти щомісяця Пенсійний фонд на основі даних щодо кількості осіб, які мешкають у приміщенні.

Однак держпідтримка не поширюється на наступні випадки:

якщо переселенці є близькими родичами першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, діти);

якщо переселенці, яких прихистили, мають субсидію на оренду житла;

у власника житла є борги за комунальні послуги.

Хто втратить допомогу з 1 березня

У ГО "ВПО України" попереджають, що, починаючи з 1 березня 2025 року, виплату компенсацій також припинятимуть в низці випадків:

якщо переселенець виїздив за кордон і перебував там понад 30 днів безперервно;

Пенсійний фонд отримав дані, що ВПО не проживає за вказаною адресою понад місяць;

переселенці придбали чи отримали безоплатно житло за три місяці до подання заявки про оформлення компенсації;

якщо ПФУ встановить факт подачі неправдивих даних.

"З 1 березня 2025 року компенсація буде призначатися на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації", — додали в організації.

Загалом з початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися близько 1,2 млн переселенців. Сума виплати допомоги цьогоріч залишилася на рівні минулого року.

Нагадаємо, громадяни, які постраждали внаслідок війни з РФ, можуть отримати допомогу до 20 тис. грн. Виплати доступні мешканцям у Краматорську Донецької області.

Також ми писали, що українці можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 9 тис. грн. Гроші на лікування платять мешканцям територіальних громад у Волноваському районі Донецької області.