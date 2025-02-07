Виплати ВПО — хто втратить допомогу за програмою Прихисток з 1 березня

Частина українців втратить держдопомогу з 1 березня — деталі
У 2025 році влада продовжила дію програми "Прихисток", що передбачає надання компенсацій власникам житла за безоплатне розміщення внутрішніх переселенців, посиливши вимоги. Зокрема, з 1 березня виплату компенсацій припинять у низці випадків.
Про це повідомляє громадська організація "ВПО України" у Telegram.
Умови програми "Прихисток" у 2025 році
В рамках дії програми "Прихисток" розмір підтримки становить 450 грн на місяць за кожну людину зі статусом ВПО. Перераховує кошти щомісяця Пенсійний фонд на основі даних щодо кількості осіб, які мешкають у приміщенні.
Однак держпідтримка не поширюється на наступні випадки:
- якщо переселенці є близькими родичами першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, діти);
- якщо переселенці, яких прихистили, мають субсидію на оренду житла;
- у власника житла є борги за комунальні послуги.
Хто втратить допомогу з 1 березня
У ГО "ВПО України" попереджають, що, починаючи з 1 березня 2025 року, виплату компенсацій також припинятимуть в низці випадків:
- якщо переселенець виїздив за кордон і перебував там понад 30 днів безперервно;
- Пенсійний фонд отримав дані, що ВПО не проживає за вказаною адресою понад місяць;
- переселенці придбали чи отримали безоплатно житло за три місяці до подання заявки про оформлення компенсації;
- якщо ПФУ встановить факт подачі неправдивих даних.
"З 1 березня 2025 року компенсація буде призначатися на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації", — додали в організації.
Загалом з початку повномасштабної війни програмою "Прихисток" скористалися близько 1,2 млн переселенців. Сума виплати допомоги цьогоріч залишилася на рівні минулого року.
Нагадаємо, громадяни, які постраждали внаслідок війни з РФ, можуть отримати допомогу до 20 тис. грн. Виплати доступні мешканцям у Краматорську Донецької області.
Також ми писали, що українці можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 9 тис. грн. Гроші на лікування платять мешканцям територіальних громад у Волноваському районі Донецької області.
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