Бесплатное жилье от миссии HANSEN – кто и куда может подавать заявки

Часть украинцев получит право на бесплатное жилье — как подать заявку
В Украине граждане, вынужденные покинуть свои родные дома из-за агрессии России, имеют право на бесплатное жилье. Проект, который реализует благотворительный фонд "Миссия HANSEN", позволит получить жилье в Киевской области на срок до пяти лет с оплатой только жилищно-коммунальных услуг.
Об этом идет речь в сообщении миссии HANSEN в Украине.
Программа по предоставлению бесплатного жилья
Проект основал американский предприниматель Делл Лой Хансен, решивший помочь украинским гражданам, потерявшим жилье из-за полномасштабной войны. Программа предоставляет жилье беженцам из областей, наиболее пострадавших от агрессии РФ:
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Херсонской.
В рамках программы переселенцам предоставят на выбор возможность получить жилье в трех регионах Киевской области:
- в Тарасовке — "Городок Хансена", где люди могут проживать бесплатно до пяти лет, оплачивая услуги ЖКХ;
- в Софиевской Борщаговке — в многоквартирном доме со сроком до пяти лет с оплатой коммунальных услуг;
- в Колонщине — в "Чудо-Городке" для престарелых без необходимости оплаты за коммунальные услуги.
Условия и как подать заявку
Для того, чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету на специальном портале программы или в благотворительных организациях, сотрудничающих с фондом. Граждане должны указать:
- фамилию, имя и отчество;
- контактную информацию (номер телефона, электронную почту);
- добавить фотографию семьи;
- сведения о трудовой деятельности, доходах и обстоятельствах, из-за которых покинули жилье.
Также следует добавить описание истории своей семьи с момента начала полномасштабной войны.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы в одном из регионов могут получить денежную помощь от УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставлять в течение шести месяцев.
Мы также писали, что в Министерстве обороны рассказали об изменениях в механизме получения компенсации за аренду жилья для военнослужащих. Соответствующую процедуру сделали более простой для бойцов.
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