Бесплатное жилье от миссии HANSEN – кто и куда может подавать заявки

Ключи от квартиры. Фото: ukrainianingermany.de

В Украине граждане, вынужденные покинуть свои родные дома из-за агрессии России, имеют право на бесплатное жилье. Проект, который реализует благотворительный фонд "Миссия HANSEN", позволит получить жилье в Киевской области на срок до пяти лет с оплатой только жилищно-коммунальных услуг.

Об этом идет речь в сообщении миссии HANSEN в Украине.

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Программа по предоставлению бесплатного жилья

Проект основал американский предприниматель Делл Лой Хансен, решивший помочь украинским гражданам, потерявшим жилье из-за полномасштабной войны. Программа предоставляет жилье беженцам из областей, наиболее пострадавших от агрессии РФ:

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Херсонской.

В рамках программы переселенцам предоставят на выбор возможность получить жилье в трех регионах Киевской области:

в Тарасовке — "Городок Хансена", где люди могут проживать бесплатно до пяти лет, оплачивая услуги ЖКХ;

в Софиевской Борщаговке — в многоквартирном доме со сроком до пяти лет с оплатой коммунальных услуг;

в Колонщине — в "Чудо-Городке" для престарелых без необходимости оплаты за коммунальные услуги.

Источник: Миссия HANSEN

Условия и как подать заявку

Для того, чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету на специальном портале программы или в благотворительных организациях, сотрудничающих с фондом. Граждане должны указать:

фамилию, имя и отчество;

контактную информацию (номер телефона, электронную почту);

добавить фотографию семьи;

сведения о трудовой деятельности, доходах и обстоятельствах, из-за которых покинули жилье.

Также следует добавить описание истории своей семьи с момента начала полномасштабной войны.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в одном из регионов могут получить денежную помощь от УВКБ ООН на аренду жилья. Деньги будут предоставлять в течение шести месяцев.

Мы также писали, что в Министерстве обороны рассказали об изменениях в механизме получения компенсации за аренду жилья для военнослужащих. Соответствующую процедуру сделали более простой для бойцов.