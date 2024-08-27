Государственное жилье — кто из украинцев получил право на бесплатную недвижимость

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

В Украине часть граждан с особыми заслугами получит государственное жилье. Речь идет о Героях Украины, удостоенных ордена "Золотая Звезда", а также их семьях в случае посмертного присвоения звания.

Это предусмотрено соответствующим указом, опубликованным на сайте Офиса президента.

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Как отмечается, указ внес изменения в Устав звания Герой Украины, добавив пункт, касающийся соцобеспечения Героев Украины. Согласно ему, жилье будут предоставлять независимо от пребывания на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Это существенное изменение, ведь раньше эта категория граждан имела право на государственное жилье в порядке очереди.

Также в случае, когда звание Герой Украины с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно, право на получение жилья перейдет к членам его семьи, что гарантирует, что родных героев не оставят без господдержки.

Соответствующий указ стал частью более широкой политики украинского президента по усилению соцзащиты военных и героев Украины.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине налог на недвижимость уплачивается только в том случае, если площадь жилой недвижимости превышает установленные нормы. Для квартир эта норма составляет 60 квадратных метров, а для частных домов — 120 квадратных метров.

Ранее мы писали, что, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию, цены на недвижимость в столице Украины — Киеве — продолжают расти. За полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 3%. В то же время цены на вторичку в Киеве, наоборот, несколько упали.