Пенсии после индексации могут быть пересчитаны: как увеличить пенсионные выплаты

Пенсионерка на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После мартовской индексации многим украинским пенсионерам недоплатили часть пенсии из-за применения более низкого коэффициента. Верховный Суд встал на сторону граждан в таких делах, но времени, чтобы добиться перерасчета, осталось немного — обратиться в суд нужно до конца августа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на На пенсии.

Почему части пенсионеров могли недоплатить

В марте 2026 года правительство установило общий коэффициент индексации пенсий на уровне 1,121, то есть пенсии должны были вырасти на 12,1%. Но для отдельных категорий пенсионеров Пенсионный фонд применил более низкие коэффициенты. В частности, тем, кому пенсию назначили или пересчитали в 2021–2022 годах, индексацию часто проводили с коэффициентом 1,061. Из-за этого повышение оказалось значительно меньшим.

Что постановил Верховный Суд

Верховный Суд уже сформировал практику, согласно которой применение заниженного коэффициента в отдельных случаях противоречит Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Поэтому многие пенсионеры обращаются в суд с требованием провести перерасчет с общим коэффициентом 1,121, и немало таких дел уже завершились в их пользу.

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До какого срока можно обратиться в суд

Есть важный нюанс: закон устанавливает шестимесячный срок для обращения в суд с момента, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своих прав.

Для пенсионной индексации, проведенной в марте 2026 года, этот срок истекает в конце августа 2026 года.

Кому стоит проверить свою пенсию

Прежде всего это касается пенсионеров, которых после 2021 года перевели на пенсию по возрасту или которым тогда назначили новую пенсию. Если после мартовской индексации повышение оказалось незначительным, стоит проверить, какой именно коэффициент применил Пенсионный фонд.

Если вместо 1,121 использовался 1,061 или другой заниженный коэффициент, есть основания требовать перерасчета. Но действовать нужно быстро, ведь времени для обращения в суд осталось немного.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после выезда за границу украинским пенсионерам могут приостановить выплату пенсии. В то же время такие выплаты можно возобновить, если пройти физическую идентификацию и выполнить требования Пенсионного фонда Украины.

Также Новини.LIVE писали, что от продолжительности страхового стажа зависит право украинцев на назначение пенсии по возрасту. В Пенсионном фонде Украины объяснили, чем страховой стаж отличается от трудового, какие периоды учитываются при начислении пенсии и какими документами их можно подтвердить.