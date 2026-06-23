Часть выплат "сгорит": военным рассказали о новых ограничениях

Военнослужащий, деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Военнослужащие будут получать доплаты по новым правилам. Стоит знать, что часть надбавок может суммироваться, а некоторые — наоборот, "поглощают" друг друга. Обновленные выплаты защитники увидят на своих картах уже в июле.

Об этом рассказал адвокат Иван Максимович, комментируя постановление Кабмина №768, передает Новини.LIVE.

Какие выплаты не суммируются

Есть надбавки, которые не суммируются друг с другом. Здесь правило таково: более крупная выплата просто перекрывает меньшую.

Например, не суммируются между собой:

дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен;

дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен;

выплаты инструкторам от 15 000 до 30 000 гривен;

базовое дополнительное вознаграждение в размере 10 000 гривен.

То есть, если военнослужащий выполняет несколько боевых задач и имеет право на 100 000 гривен, еще 10 000 ему не выплатят.

То же самое касается и единовременных вознаграждений. Если за один и тот же день военному могут начислить:

170 000 гривен;

70 000 гривен,

то выплатят большую сумму. Меньшее вознаграждение в таком случае "сгорит".

Штурмовые выплаты тоже не начисляют суммарно: только 40 000 гривен в сутки вместо 20 000 гривен.

Какие выплаты можно получить одновременно

Для некоторых надбавок ограничения не действуют. Например, могут суммироваться:

дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен;

единовременная выплата 170 000 гривен;

боевая выплата в размере 40 000 гривен;

100 000 гривен за захваченного в плен противника;

15 000 гривен за уничтожение живой силы противника.

Именно поэтому выплаты иногда могут быть очень солидными.

Какие еще ограничения установили

Несмотря на крупные суммы отдельных надбавок, правительство установило строгий лимит. Три основные боевые выплаты — ежемесячные 100 000, единовременные 170 000 или 70 000 и боевые суточные (по 40 000 или 20 000) — в сумме не могут превышать 460 000 гривен в месяц.

В то же время ряд других выплат в этот лимит не входит, среди них — вознаграждения за взятие пленных, уничтожение противника, отдельные инструкторские доплаты и базовое вознаграждение.

Как сообщали Новини.LIVE, военным будут выплачивать вознаграждение за уничтоженную или захваченную технику противника. Размер таких доплат зависит от типа цели — от 12 180 грн за военный автомобиль до 243 600 грн за корабль 1-го ранга. Для этого необходимо подтвердить факт уничтожения документами, после чего вознаграждение распределяется между всеми, кто принимал участие в задании.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые военные могут годами недополучать денежное довольствие. Причиной являются ошибки в расчетах, неучтенные надбавки, премии или неправильное определение должностного оклада. В таком случае можно потребовать перерасчет через суд.