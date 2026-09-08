Возврат денег за товар: как работает чарджбэк через банк

Банковские карты в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут попытаться вернуть деньги за товар или услугу через банк, если продавец отказывается решать проблему. Для этого существует процедура чарджбека — оспаривание карточной операции. Она может стать дополнительным способом защиты покупателя, если товар не был получен, он не соответствует описанию или услуга не была оказана.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

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Когда можно воспользоваться чарджбеком

Чарджбек — это процедура, по которой банк-эмитент может инициировать отказ от платежа после получения от клиента заявления об оспаривании операции. В то же время важно понимать: чарджбек не является автоматическим возвратом средств за любую покупку, которая не понравилась клиенту. Решение зависит от обстоятельств операции, доказательств и правил соответствующей платежной системы.

Обращение в банк может быть целесообразным, если, например:

товар не доставили, хотя за него уже заплатили;

полученный товар существенно не соответствует заявленному описанию;

товар пришел поврежденным;

оплаченная услуга фактически не была оказана;

продавец согласился вернуть деньги, но средства так и не поступили;

возникла другая спорная ситуация, предусмотренная правилами платежной системы.

При этом сначала следует проверить, какие именно права покупателя нарушены. Действующий закон о защите прав потребителей предусматривает право на продукцию надлежащего качества, а в случае недостатков товара — в частности, требовать ремонт, замену, снижение цены или, при определенных законом условиях, отказаться от договора и получить деньги обратно.

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Что нужно сделать перед обращением в банк

Не стоит начинать с чарджбека, если вопрос можно решить напрямую с продавцом. Сначала нужно зафиксировать проблему и обратиться в компанию с требованием выполнить свои обязательства или вернуть средства.

Это важно еще и потому, что при оспаривании платежа банк может потребовать документы, подтверждающие суть спора.

Покупателю следует сохранить:

чек или электронный расчетный документ;

выписку или другое подтверждение оплаты картой;

номер заказа;

переписку с продавцом;

скриншоты страницы товара или описания услуги;

фото или видео дефектов товара;

документы о гарантийном ремонте или возврате;

ответ продавца на требование о возврате денег.

Чем точнее можно показать, за что именно были уплачены средства и в чем заключается нарушение, тем проще банку оценить ситуацию.

Как обратиться в банк по поводу чарджбека

Алгоритм для покупателя выглядит следующим образом:

Обратитесь в банк, выпустивший карту. Сообщите, что хотите оспорить карточную операцию, и уточните, может ли банк инициировать процедуру чарджбэка в вашей ситуации. Опишите проблему. Укажите дату и сумму платежа, название продавца, номер операции, если он есть, и конкретную причину спора. Например: товар оплачен, но не получен; полученный товар не соответствует описанию; услуга оплачена, но не оказана. Приложите доказательства. Отправьте банку документы и материалы, подтверждающие оплату и вашу попытку решить вопрос с продавцом. Заполните заявление в банк. Форма и способ подачи зависят от конкретного финансового учреждения. Банк может попросить предоставить дополнительную информацию или документы. Следите за ходом рассмотрения.

Национальный банк отмечает, что эмитент должен рассматривать заявления пользователя, предоставлять возможность получать информацию о ходе их рассмотрения и сообщать о результате в установленный срок.

Сколько времени есть на обжалование платежа

Затягивать с подачей заявления не стоит. Конкретные сроки зависят от правил платежной системы и оснований для обжалования.

Например, в процедуре национальной платежной системы "Простір" предусмотрено, что эмитент может инициировать чарджбек в течение 90 календарных дней с даты включения операции в клиринг. Также предусмотрены отдельные сроки после получения или непредставления ответа на запрос документов.

Поэтому лучшая тактика для покупателя — не ждать завершения всех споров с продавцом месяцами, а как можно раньше обратиться в свой банк и уточнить срок для конкретной операции.

Вернут ли деньги сразу после подачи заявления

Подача заявления не означает, что средства автоматически вернутся на карту.

Банк сначала оценивает обращение и действует в соответствии с правилами платежной системы. В процедуре "Простір", например, после получения заявления держателя платежной карты об оспаривании операции эмитент может инициировать отказ от платежа.

То есть чарджбек — это механизм обжалования, а не гарантированный способ забрать деньги у продавца.

Именно поэтому покупателю важно не просто написать товар не понравился, а четко указать, какое именно условие нарушено и чем это подтверждается.

Что делать, если банк отказал

Если банк не согласился инициировать чарджбек или отказал в возврате средств, стоит попросить предоставить объяснение причины.

Далее можно:

уточнить, можно ли подать дополнительные документы;

проверить, не пропущен ли срок обжалования;

выяснить, соответствует ли ситуация правилам платежной системы;

подать официальное обращение в банк, если предыдущее обращение не дало результата;

при необходимости обратиться в Национальный банк или воспользоваться другими способами защиты прав потребителя.

НБУ рекомендует в случае нарушения прав сначала обращаться непосредственно в финансовое учреждение, а если вопрос не решен — к регулятору.

Чарджбек или обычный возврат средств — что выбрать

Если продавец признал проблему и готов вернуть деньги, проще всего воспользоваться обычной процедурой возврата.

Чарджбек нужен не для того, чтобы заменить стандартный возврат товара, а как дополнительный механизм обжалования карточного платежа, когда возникла спорная ситуация и продавец не решает ее надлежащим образом.

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