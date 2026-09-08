Повернути гроші за товар: як працює чарджбек через банк

Банківські картки в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть спробувати повернути гроші за товар або послугу через банк, якщо продавець відмовляється вирішувати проблему. Для цього існує процедура чарджбеку — оскарження карткової операції. Вона може стати додатковим способом захисту покупця, якщо товар не отримали, він не відповідає опису або послугу не надали.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

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Коли можна скористатися чарджбеком

Чарджбек — це процедура, за якою банк-емітент може ініціювати відмову від платежу після отримання від клієнта заяви про оскарження операції. Водночас важливо розуміти: чарджбек не є автоматичним поверненням коштів за будь-яку покупку, яка не сподобалася клієнту. Рішення залежить від обставин операції, доказів та правил відповідної платіжної системи.

Звернення до банку може бути доречним, якщо, наприклад:

товар не доставили, хоча за нього вже заплатили;

отриманий товар істотно не відповідає заявленому опису;

товар прийшов пошкодженим;

оплачена послуга фактично не була надана;

продавець погодився повернути гроші, але кошти так і не надійшли;

виникла інша спірна ситуація, передбачена правилами платіжної системи.

При цьому спочатку варто перевірити, які саме права покупця порушені. Чинний закон про захист прав споживачів передбачає право на продукцію належної якості, а у випадку недоліків товару — зокрема, вимагати ремонт, заміну, зниження ціни або за визначених законом умов відмовитися від договору та отримати гроші назад.

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Що зробити перед зверненням до банку

Не варто починати з чарджбеку, якщо питання можна вирішити безпосередньо з продавцем. Спочатку потрібно зафіксувати проблему та звернутися до компанії з вимогою виконати свої зобов'язання або повернути кошти.

Це важливо ще й тому, що під час оскарження платежу банк може потребувати документи, які підтверджують суть спору.

Покупцеві варто зберегти:

чек або електронний розрахунковий документ;

виписку чи інше підтвердження оплати карткою;

номер замовлення;

листування з продавцем;

скриншоти сторінки товару або опису послуги;

фото чи відео недоліків товару;

документи щодо гарантійного ремонту або повернення;

відповідь продавця на вимогу про повернення грошей.

Чим точніше можна показати, за що саме були сплачені кошти та в чому полягає порушення, тим простіше банку оцінити ситуацію.

Як звернутися до банку щодо чарджбеку

Алгоритм для покупця виглядає так:

Зверніться до банку, який випустив картку. Повідомте, що хочете оскаржити карткову операцію та уточніть, чи може банк ініціювати процедуру chargeback у вашій ситуації. Опишіть проблему. Вкажіть дату та суму платежу, назву продавця, номер операції, якщо він є, і конкретну причину спору. Наприклад: товар оплачено, але не отримано; отриманий товар не відповідає опису; послугу оплачено, але її не надали. Додайте докази. Надішліть банку документи та матеріали, які підтверджують оплату і вашу спробу вирішити питання з продавцем. Заповніть заяву банку. Форма та спосіб подання залежать від конкретної фінансової установи. Банк може попросити надати додаткову інформацію або документи. Слідкуйте за розглядом.

Національний банк зазначає, що емітент має розглядати заяви користувача, давати можливість отримувати інформацію про перебіг їх розгляду та повідомляти про результат у встановлений строк.

Скільки часу є на оскарження платежу

Зволікати з поданням заяви не варто. Конкретні строки залежать від правил платіжної системи та підстави для оскарження.

Наприклад, у процедурі національної платіжної системи "Простір" передбачено, що емітент може ініціювати chargeback протягом 90 календарних днів від дати включення операції до клірингу. Також передбачені окремі строки після отримання або ненадання відповіді на запит документів.

Тому найкраща тактика для покупця — не чекати завершення всіх суперечок із продавцем місяцями, а якомога раніше звернутися до свого банку та уточнити строк для конкретної операції.

Чи повернуть гроші одразу після заяви

Подання заяви не означає, що кошти автоматично повернуть на картку.

Банк спочатку оцінює звернення та діє відповідно до правил платіжної системи. У процедурі "Простору", наприклад, після отримання заяви держателя платіжної картки про оскарження операції емітент може ініціювати відмову від платежу.

Тобто чарджбек — це механізм оскарження, а не гарантований спосіб забрати гроші у продавця.

Саме тому покупцеві важливо не просто написати "товар не сподобався", а чітко показати, яка саме умова порушена та чим це підтверджується.

Що робити, якщо банк відмовив

Якщо банк не погодився ініціювати чарджбек або відмовив у поверненні коштів, варто попросити надати пояснення причини.

Далі можна:

уточнити, чи можна подати додаткові документи;

перевірити, чи не пропущений строк оскарження;

з'ясувати, чи відповідає ситуація правилам платіжної системи;

подати офіційне звернення до банку, якщо попереднє звернення не дало результату;

за необхідності звернутися до Національного банку або скористатися іншими способами захисту прав споживача.

НБУ радить у разі порушення прав спочатку звертатися безпосередньо до фінансової установи, а якщо питання не вирішено — до регулятора.

Чарджбек чи звичайне повернення коштів — що обрати

Якщо продавець визнав проблему та готовий повернути гроші, найпростіше скористатися звичайною процедурою повернення.

Чарджбек потрібен не для того, щоб замінити стандартне повернення товару, а як додатковий механізм оскарження карткового платежу, коли виникла спірна ситуація і продавець не вирішує її належним чином.

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