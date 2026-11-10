Деньги на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Бывшая жена погибшего военнослужащего пыталась получить часть единовременного пособия в размере 15 млн грн, доказав, что после официального развода они продолжали жить одной семьей. Однако Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и отказал в иске. Причиной стало то, что к делу не привлекли другую женщину, которая также претендовала на выплату после рождения ребенка от военнослужащего.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Реклама

Почему возник спор из-за 15 млн грн

Военнослужащий женился 25 июня 2016 года, а 4 января 2023 года официально расторг брак. По словам бывшей жены, это не означало прекращения семейных отношений. Она утверждала, что они продолжали жить вместе, вести хозяйство и иметь общий бюджет.

25 марта 2023 года мужчина погиб во время боевых действий в Донецкой области.

После его смерти бывшая жена обратилась в Министерство обороны для получения единовременной денежной помощи. Общая сумма выплаты составила 15 млн грн.

Читайте также:

Матери погибшего назначили 5 млн грн, а остальные 10 млн грн оставили нераспределенными из-за спора между претендентками на эти средства.

На часть пособия претендовала также женщина, родившая ребенка после смерти военнослужащего. Ей отказали в назначении выплаты на ребенка, поскольку права обеих женщин требовали уточнения.

Бывшая жена доказывала совместное проживание и содержание

Женщина обратилась в суд, чтобы установить факт проживания с погибшим в одной семье без регистрации брака и пребывания на его иждивении с 4 января по 25 марта 2023 года.

В подтверждение своих требований она предоставила банковские выписки, документы о доходах и показания свидетелей.

Согласно банковским документам, с апреля 2022 года по март 2023 года военнослужащий перечислил ей около 126 тыс. грн. Сама женщина за это время перечислила мужу более 32 тыс. грн.

Свидетели также рассказывали о совместном проживании, воспитании военнослужащим дочери бывшей жены и его материальной помощи семье.

В то же время представитель матери погибшего отрицал, что женщина находилась на иждивении военнослужащего после развода. По его словам, в спорный период мужчина перечислил ей лишь 5 тыс. грн, а она ему — более 2,8 тыс. грн.

Другая претендентка на выплату заявляла, что встречалась с военнослужащим с августа 2022 года и проживала с ним во время его отпусков.

Как суды первоначально разрешили дело

8 мая 2025 года Миргородский горрайонный суд удовлетворил иск бывшей супруги.

Суд установил, что женщина и военнослужащий продолжали проживать одной семьей после развода. Также он признал, что она находилась на иждивении мужа.

Однако 16 декабря 2025 года Полтавский апелляционный суд частично изменил это решение.

Апелляционная инстанция согласилась с тем, что бывшие супруги фактически проживали одной семьей после расторжения брака. В то же время суд отказал в установлении факта содержания женщины военнослужащим.

Суд отметил, что денежные переводы сами по себе не доказывают постоянного и полного материального содержания. Кроме того, истица имела собственный доход и также переводила деньги мужу.

Обе стороны обжаловали решение в кассационном порядке.

Почему Верховный Суд отменил предыдущие решения

Верховный Суд установил, что основной проблемой дела был ненадлежащий состав ответчиков.

Бывшая жена обратилась с иском только к матери погибшего военнослужащего. Другую женщину, которая также претендовала на часть нераспределенного пособия в размере 15 млн грн, привлекли к делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

Однако, по мнению Верховного Суда, этого было недостаточно.

Суд подчеркнул, что если несколько лиц претендуют на одну и ту же государственную выплату и их права взаимно исключают друг друга, они должны участвовать в деле в качестве надлежащих ответчиков.

В данном случае установление факта проживания бывшей супруги в одной семье с погибшим могло непосредственно повлиять на права другой претендентки.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что дело было рассмотрено без необходимого соответчика.

Установил ли суд отсутствие семейных отношений

Верховный Суд не решал, действительно ли бывшие супруги продолжали жить одной семьей после развода.

Также кассационная инстанция не устанавливала, находилась ли женщина на иждивении военнослужащего.

Суд отказал в иске из-за процессуального нарушения, а не из-за отсутствия доказательств совместного проживания или материальной помощи.

В то же время Верховный Суд отметил, что такой отказ не лишает бывшую супругу права повторно обратиться в суд с иском к надлежащим участникам спора.

Окончательное решение Верховного Суда

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу матери погибшего военнослужащего и оставил без удовлетворения жалобу бывшей супруги.

Суд отменил решение Миргородского горрайонного суда от 8 мая 2025 года и постановление Полтавского апелляционного суда от 16 декабря 2025 года.

В результате Верховный Суд вынес новое решение об отклонении иска об установлении факта проживания одной семьей без регистрации брака и пребывания на иждивении военнослужащего.

Также с бывшей супруги взыскали 1 992 грн судебных издержек за апелляционное и кассационное рассмотрение.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу и является окончательным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда военный может получить пособие на оздоровление. Это ежегодная выплата военнослужащему, равная его месячному денежному обеспечению. Право на нее возникает после первого полного месяца службы.

Также Новини.LIVE писали, какие пенсии предусмотрены для военных. Условия их назначения различаются и зависят от продолжительности службы и оснований увольнения. Сам факт прохождения военной службы не гарантирует автоматического назначения пенсии.