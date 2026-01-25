Пенсия при зарплате в 15 тыс. грн — размер выплаты на заслуженном отдыхе

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство предоставляет возможность гражданам влиять на конечный размер будущей пенсии на заслуженном отдыхе за счет получения большего дохода в течение трудовой деятельности и приобретения необходимого количества страхового стажа. Известно, каков будет размер пенсионной выплаты при условии заработной платы в 15 тыс. грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на актуальную информацию Пенсионного калькулятора.

По нормам пенсионного законодательства, будущая пенсия определяется по формуле: Зарплата × Коэффициент страхового стажа (отработанное количество лет, умноженное на оценку одного года стажа и разделенная на 12 месяцев) = Пенсия.

В этом году изменились условия о наличии страхового стажа для оформления пенсии по возрасту. Он повысился на один год и составляет:

в 60 лет — нужно иметь минимум 33 года стажа;

в 63 года — не менее 23 лет стажа;

в 65 лет — необходимо иметь минимум 15 лет стажа.

Будущая пенсия при зарплате в 15 тыс. грн

Украинцы, которые имели официальную заработную на уровне 15 тыс. грн во время трудовой деятельности при наличии минимального уровня страхового стажа сроком в 33 года, будут иметь право на пенсию в размере 5,47 тыс. грн.

Такой будет ориентировочная сумма выплаты в случае выхода на пенсию по возрасту, поскольку конечный размер также зависит от различных доплат.

Определение суммы пенсии. Источник: cost.ua/pension

В частности, пенсионеры, у которых есть в наличии стаж больше минимально необходимого, получают доплаты (для мужчин составляет более 35 лет, а для женщин — 30 лет).

По нормам, размер доплаты за сверхнормативный стаж составляет 1% от пенсии за каждый полный год дополнительного стажа, однако не более 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных (2595 грн).

Учитывая это, за каждый дополнительный год начислится доплата в 25,95 грн. За десять лет сверх нормы предусмотрена ежемесячная сумма в 259 грн.

