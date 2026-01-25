Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Майбутня пенсія — сума виплати за зарплати у 15 тис. грн

Майбутня пенсія — сума виплати за зарплати у 15 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 06:10
Пенсія за зарплати у 15 тис. грн — розмір виплати на заслуженому відпочинку
Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Українське законодавство надає можливість громадянам впливати на кінцевий розмір майбутньої пенсії на заслуженому відпочинку за рахунок отримання більшого доходу протягом трудової діяльності та набуття необхідної кількості страхового стажу. Відомо, який буде розмір пенсійної виплати за умови заробітної плати у 15 тис. грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на актуальну інформацію Пенсійного калькулятора.

Реклама
Читайте також:

Які діють вимоги для призначення пенсій у 2026 році

За нормами пенсійного законодавства, майбутня пенсія визначається за формулою: Зарплата × Коефіцієнт страхового стажу (відпрацьована кількість років, помножена на оцінку одного року стажу та поділена на 12 місяців) = Пенсія.

Цьогоріч змінились умови щодо наявності страхового стажу для оформлення пенсії за віком. Він підвищився на один рік і становить: 

  • у 60 років — потрібно мати мінімум 33 роки стажу;
  • у 63 роки — щонайменше 23 роки стажу;
  • у 65 років — необхідно мати мінімум 15 років стажу.

Майбутня пенсія за зарплати у 15 тис. грн

Українці, які мали офіційну заробітну на рівні 15 тис. грн під час трудової діяльності за наявності мінімального рівня страхового стажу терміном у 33 роки, матимуть право на пенсію у розмірі 5,47 тис. грн.

Такою буде орієнтовна сума виплати у разі виходу на пенсію за віком, оскільки кінцевий розмір також залежить від різноманітних доплат.

пенсії 2026
Визначення суми пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Зокрема, пенсіонери, у яких є в наявності стаж більший за мінімально необхідний, отримують доплати (для чоловіків становить понад 35 років, а для жінок — 30 років).  

За нормами, розмір доплати за понаднормовий стаж становить 1% від пенсії за кожен повний рік додаткового стажу, проте не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних (2595 грн). 

З огляду на це, за кожен додатковий рік нарахується доплата у 25,95 грн. За десять років понад норму передбачена щомісячна сума у 259 грн.

Раніше ми розповідали, що в ПФУ уточнили, як  вчасно отримати пенсію з 65 років за відсутності достатньої кількості стажу. Підвищити його можна за рахунок добровільних внесків. 

Також повідомлялося, чому деякі пенсіонери, яким понад 70 років, можуть не отримати доплату від 300 грн. Для такого права діють спеціальні умови. 

виплати пенсії гроші пенсіонери зарплата
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації