Зимова єПідтримка — со счетов должников могут списывать средства

Карта Нацкешбэка на смартфоне. Фото: minfin.com.ua

Некоторым гражданам, которые открыли карточки "Национального кешбэка" для зачисления 1 тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка", ждет неприятная неожиданность. Речь идет о тех, кто имеет задолженность.

Об этом говорится на странице Единого портала госуслуг "Дія" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Что ждет счета "Нацкешбэка" должников

Как отмечается в одном из комментариев, женщина оформила помощь через приложение "Дія". Однако со счета "Нацкешбэка" списались начисленные средства.

Гражданка решила уточнить, имели ли право забирать начисленные государством деньги помощи по требованию взыскателя.

"Имели ли право взыскать часть денег по требованию взыскателя? Долг за коммунальные заплатила, а остаток 307 взыскали", — говорится в сообщении.



В Министерстве цифровой трансформации ответили на обращение, отметив, что списание средств с карты "Национальный кешбэк" не запрещено законодательством, поэтому правоохранительные органы действительно могли арестовать соответствующий счет на основе, в частности, судебного решения.

"Правоохранительные органы могут наложить арест на ваш счет при наличии соответствующего решения суда или другой уполномоченной инстанции", — уточнили в Минцифре.

Скриншот. Источник: Дія в Fb

Что известно о новой программе "Зимова єПідтримка"

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал выплату 1 тыс. грн финансовой помощи каждому гражданину в Украине для поддержки в зимний период. С начала декабря украинцы начали получать средства.

Деньги по новой программе "Зимова єПідтримка" можно потратить в течение трех месяцев на:

оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение медикаментов;

покупку билетов на транспорт;

оплату отдыха (театры, музеи, другие культурные учреждения);

на поддержку армии (донаты, счета United24, благотворительные фонды);

покупку книг украинского производства;

на расчет за мобильную связь.

Ранее мы писали, что часть граждан имеет трудности с оформлением 1 тыс. гривен по программе "Зимова єПідтримка" на детей. Проблемы возникают, если получать такую помощь через "Дію".

Также сообщалось, что украинцы жалуются, что подав заявку на помощь не поступают средства. В "Дії" объяснили, почему могут быть сложности.