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Долги за коммуналку в Киеве — как рассчитаться по частям

23 октября 2024 11:55
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Реструктуризация долга за коммуналку в Киеве — какие документы нужно, чтобы рассчитаться
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Киевляне, накопившие долги за жилищно-коммунальные услуги, могут погасить их постепенно. Для этого необходимо заключить соглашение о реструктуризации задолженности.

Об этом говорится на портале Центра коммунального сервиса.

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Отмечено, что это поможет предотвратить дальнейший рост задолженности в отопительный период и избежать начисления пени. Кроме того, заключение договора о реструктуризации открывает возможность получить жилищную субсидию, которая облегчит финансовую нагрузку при оплате коммунальных услуг.

За первые девять месяцев этого года киевляне заключили 934 договора на реструктуризацию задолженности за коммунальные услуги. Из них 593 соглашения касаются оплаты за снабжение горячей водой и теплоснабжением.

Оформить договор на реструктуризацию долга можно как в районных сервисных центрах "Центра коммунального сервиса", так и дистанционно, используя электронную цифровую подпись.

Для заключения договора о реструктуризации долга необходимы следующие документы:

  • Паспорт или ID-карта вместе с выпиской из Единого государственного демографического реестра;
  • Карточка налогоплательщика (РНОКПП или ИНН);
  • Документ, подтверждающий право собственности или пользования жильем, и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • Если договор будет заключать представитель собственника, также требуется доверенность на представителя и его паспорт.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине население может платить меньше электроэнергии, чем 4,32 грн/кВт-час. В частности, перейти на более выгодный тариф могут те, у кого только электрическое отопление.

Также мы писали, что недавно в Украине появилась возможность оплачивать электроэнергию через программу "Национальный Кэшбэк". Теперь украинцы могут использовать кэшбек, полученный за покупки отечественных товаров, для расчетов за потребленное электричество.

Киев коммунальные услуги ЖКХ деньги долги

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