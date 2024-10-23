Реструктуризація боргу за комуналку в Києві — які документи потрібно, щоб розрахуватися

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Кияни, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги, мають можливість погасити їх поступово. Для цього необхідно укласти угоду про реструктуризацію заборгованості.

Про це йдеться на порталі Центру комунального сервісу.

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Зазначено, що це допоможе запобігти подальшому зростанню заборгованості в опалювальний період та уникнути нарахування пені. Окрім цього, укладення договору про реструктуризацію відкриває можливість отримати житлову субсидію, яка полегшить фінансове навантаження при сплаті комунальних послуг.

За перші дев'ять місяців цього року кияни уклали 934 договори на реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги. З них 593 угоди стосуються оплати за постачання гарячої води та теплопостачання.

Оформити договір на реструктуризацію боргу можна як у районних сервісних центрах "Центру комунального сервісу", так і дистанційно, використовуючи електронний цифровий підпис.

Для укладення договору про реструктуризацію боргу необхідні такі документи:

Паспорт або ID-картка разом із випискою з Єдиного державного демографічного реєстру;

Картка платника податків (РНОКПП або ІПН);

Документ, що підтверджує право власності або користування житлом, та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

Якщо договір укладатиме представник власника, також потрібні довіреність на представника та його паспорт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні населення може платити менше за електроенергію, аніж 4,32 грн/кВт-год. Зокрема, перейти на більш вигідний тариф можуть ті, хто має лише електричне опалення.

Також ми писали, що нещодавно в Україні з'явилася можливість оплачувати електроенергію через програму "Національний кешбек". Тепер українці можуть використати кешбек, отриманий за покупки вітчизняних товарів, для розрахунків за спожиту електрику.