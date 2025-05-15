Долг за газ в платежке -— почему у украинцев возникают проблемы с оплатой в 2025 году

Платежка, деньги и калькулятор на столе. Фото: УНИАН

В Украине потребители с установленными газовыми счетчиками ежемесячно предоставляют показатели потребления газа оператору ГРМ. Благодаря этому люди не должны переплачивать за "голубое топливо", однако наличие счетчика и вовремя предоставленная информация об объемах использования не всегда является гарантией того, что не будет долгов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему так происходит.

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Недавно на странице газоснабжающей компании Нафтогаз в социальной сети Facebook украинка оставила жалобу на незаконно начисленный долг за потребленный газ.

Как рассказала потребительница, долг за газ возник после того, как сотрудник компании "Одессагаз", которая является оператором ГРМ, предоставил Нафтогазу неверные показатели: во время проверки счетчика он зафиксировал, что клиентка использовала 427 куб. газа, хотя на самом деле было только 27 куб. Теперь, по словам женщины, она получает требования оплатить долг, а решить этот вопрос с ГРМ практически нереально.

"Звонки и обращения через личный кабинет они игнорируют, большинство отделений не работают", — говорится в сообщении.

Что ответили в Нафтогазе

Представители газоснабжающей компании отметили, что Нафтогаз является лишь поставщиком газа, а также:

начисляет суммы к оплате;

формирует квитанции за использованный газ.

"Операторы ГРМ отвечают за обработку показаний счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническое обслуживание газовой сети и оборудования. Мы, как поставщик газа, не влияем на работу других компаний и выполнение ими их собственных функций", — отметили в Нафтогазе.

В итоге женщине посоветовали, опять же, обратиться к оператору ГРМ.

Напомним, что тарифы на газ для украинцев останутся на уровне предыдущего года. Пересмотр цен произойдет только при одном условии.

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