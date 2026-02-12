Видео
Україна
Главная Финансы Сколько зарабатывают продавцы-консультанты — средняя зарплата в феврале

Сколько зарабатывают продавцы-консультанты — средняя зарплата в феврале

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 23:06
Средняя зарплата продавцов-консультантов — на какие выплаты можно рассчитывать сейчас
Работник в магазине. Фото: УНИАН

Молодежь в Украине, как правило, пытается найти свою первую работу еще во время своего обучения на страших курсах. Это довольно неплохой шанс для приобретения практического опыта и трудового стажа. Довольно часто украинцам предлагают должности продавца-консультанта, однако решающую роль в этой профессии, как и во многих других, играет уровень зарплат.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает о средней зарплате продавцов-консультантов в Украине в начале 2026 года.

Читайте также:

Средняя зарплата продавца-консультанта

Продавец-консультант помогает покупателям определиться с покупкой товаров или услуг. Такие сотрудники работают в различных магазинах: от небольших бутиков до крупных торговых сетей и, как свидетельствуют данные сервиса по поиску работы в Украине Work.ua, в среднем зарабатывают по 22 500 гривен.

Примечательно, что зарплата работников может отличаться в зависимости от города. Например, в Киеве продавец-консультант зарабатывает в среднем 28 300 гривен, тогда как в Харькове показатель средней зарплаты составляет 21 000 гривен, в Черновцах — 22 000 гривен, а в Сумах — вообще 18 500 гривен.

Кто может устроиться продавцом-консультантом

В феврале на сайте доступно 45 вакансий и работодатели наиболее заинтересованы в энергичных и готовых к обучению кандидатах. При этом особое внимание уделяется таким навыкам, как:

  • ответственность;
  • пунктуальность;
  • аккуратность;
  • стрессоустойчивость;
  • умение работать в команде.

Следует также отметить, что на зарплату в сфере продаж влияют различные факторы: от региона до ассортимента товаров, который может предложить покупателям магазин. К тому же оплата труда продавцов-консультантов в Украине формируется на нескольких моделях:

  • фиксированная оплата;
  • небольшой оклад, плюс процент от продаж.

Последний фактор часто является основным для людей, которые ищут работу.

Ранее мы рассказывали, что в Украине могут измениться правила, по которым выплачиваются зарплаты. Так, народным депутатам предлагают рассмотреть законопроект, в котором существует запрет работодателей самостоятельно менять условия труда. Еще писали, что медработники в 2026 году начали зарабатывать больше. Например, врачи первичной и экстренной медицинской помощи повысили до 35 000 гривен.

работа деньги рынок труда продажа средняя зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
