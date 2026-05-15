Больничные в Украине: кому выплатят полные суммы в мае 2026 года

Пациент в больничной палате, деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине есть категория работников, которые больничные получают в размере 100% средней зарплаты. Речь идет не только об украинцах, которые приобрели достаточное количество страхового стажа. Известно, кому еще могут выплатить пособие по временной нетрудоспособности в полном объеме.

Об этом передает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Как рассчитывают больничные

Выплата больничных происходит на основании закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании". Этот вид пособия по временной нетрудоспособности подвязан к страховому стажу работника, поэтому размеры начислений могут быть такими:

50% средней зарплаты;

60%;

70%;

100%.

При этом работники, которые приобрели более 8 лет страхового стажа, имеют право получить 100% больничных.

Кто получает 100% больничных независимо от стажа

Полностью больничные выплачивают:

Читайте также:

ветеранам войны;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

членам семей погибших ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины;

гражданам, которые имеют I, II, III категории пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, ухаживающему за больным ребенком до 14 лет, если ребенок пострадал вследствие Чернобыльской катастрофы.

К тому же, как отметили в Пенсионном фонде, специальные условия выплаты больничных действуют также для работников или гиг-специалистов резидентов Дія.City больничные выплачивают независимо от страхового стажа. Так, пособие не зависит от страхового стажа, поэтому выплаты определяют в соответствии с зарплатой, с которой фактически были уплачены страховые взносы.

По каким еще причинам больничные выплачивают полностью

Законодательство определяет 3 основания для выплаты больничных в полном объеме. Это:

несчастный случай на производстве;

профессиональное заболевание;

пособия по беременности и родам.

В таких случаях выплаты составляют 100% средней заработной платы или налогооблагаемого дохода.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам по-новому выдают листки нетрудоспособности. Так, появился многоуровневый механизм, по которому происходят проверки медицинских заключений. Так государство хочет побороть выдачу фиктивных больничных.

Также Новини.LIVE рассказывали о максимальном размере пособия по временной нетрудоспособности. Сумма зависит от минимальной зарплаты, которая в этом году составляет 8 647 гривен.