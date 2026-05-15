Лікарняні в Україні: кому виплатять повні суми у травні 2026 року

Пацієнт у лікарняній палаті, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні є категорія працівників, які лікарняні отримують у розмірі 100% середньої зарплати. Йдеться не лише про українців, які набули достатню кількість страхового стажу. Відомо, кому ще можуть виплатити допомогу з тимчасової непрацездатності у повному обсязі.

Про це передає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Як розраховують лікарняні

Виплата лікарняних відбувається на підставі закону "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Цей вид допомоги по тимчасовій непрацездатності підв'язаний до страхового стажу працівника, тож розміри нарахувань можуть бути такими:

50% середньої зарплати;

60%;

70%;

100%.

При цьому працівники, які набули більше, ніж 8 років страхового стажу, мають право отримати 100% лікарняних.

Хто отримує 100% лікарняних незалежно від стажу

Повністю лікарняні виплачують:

Читайте також:

ветеранам війни;

постраждалим учасникам Революції Гідності;

членам сімей загиблих ветеранів війни та Захисників і Захисниць України;

громадянам, які мають I, II, III категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка доглядає хвору дитину до 14 років, якщо дитина постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

До того ж, як зауважили у Пенсійному фонді, спеціальні умови виплати лікарняних діють також для працівників або гіг-спеціалістів резидентів Дія.City лікарняні виплачують незалежно від страхового стажу. Так, допомога не залежить від страхового стажу, тож виплати визначають відповідно до зарплати, з якої фактично були сплачені страхові внески.

З яких ще причин лікарняні виплачують повністю

Законодавство визначає 3 підстави для виплати лікарняних у повному обсязі. Це:

нещасний випадок на виробництві;

професійне захворювання;

допомоги по вагітності та пологах.

У таких випадках виплати становлять 100% середньої заробітної плати або оподатковуваного доходу.

Як повідомляли Новини.LIVE, українцям по-новому видають листки непрацездатності. Так, з'явився багаторівнений механізм, за яким відбуваються перевірки медичних висновків. Так держава хоче побороти видачу фіктивних лікарняних.

Також Новини.LIVE розповідали про максимальний розмір допомоги з тимчасової непрацездатності. Сума залежить від мінімальної зарплати, яка цьогоріч становить 8 647 гривень.