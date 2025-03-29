Больничные в апреле — как изменится оплата для украинцев

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

С апреля 2025 года в Украине по новым правилам будут оплачивать больничные. В частности, украинцы, которые работают на основании трудовых договоров, будут получать финансовую поддержку в связи с временной нетрудоспособностью не только по основному месту работы, но и по месту работы по совместительству.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, с 4 апреля изменятся условия и для людей, которые занимаются предпринимательской или иной деятельностью.

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Так, в госструктуре объяснили, что застрахованные украинцы смогут претендовать на такие выплаты:

по временной нетрудоспособности;

по беременности;

по родам.

"Норма касается всех страховых случаев, которые наступят с 4 апреля 2025 года", — говорится в сообщении ПФУ.

Если возник несчастный случай, после чего человек потерял трудоспособность, но у него есть трудовые отношения с другим страхователем (на другом месте работы, но не там, где произошел несчастный случай), тогда пострадавший будет получать деньги от такого страхователя в течение первых пяти дней временной нетрудоспособности. Размер выплаты составляет 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа работника. Однако с шестого дня временной нетрудоспособности оплату больничных уже финансирует Пенсионный фонд.

"Пособие по временной нетрудоспособности (в результате несчастного случая на производстве/профессионального заболевания) назначается и выплачивается работодателем, у которого наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, в размере 100% средней зарплаты", — подчеркнули в ПФУ.

Ранее мы объясняли, получит ли больничные человек, который находится на испытательном сроке на новом месте работы. Исчерпывающий ответ предоставили в Пенсионном фонде.

Также мы рассказывали, сколько выплатят работникам за временную потерю трудоспособности. Важно знать, что выплата зависит от средней зарплаты работника и страхового стажа.