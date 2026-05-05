Главная Финансы Больничные и страховые выплаты в Украине: что изменилось в мае

Дата публикации 5 мая 2026 14:30
Право на больничные и страховые в Украине: подход сделали более справедливым
Врач и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили, как изменился расчет сумм больничных и страховых выплат для работников весной 2026 года. В частности, новый подход не позволит занижать средний доход при исчислении выплат.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию Гоструда.

Изменения в расчете больничных и страховых выплат

Как отмечается, правительство приняло постановление №533, которое внесло изменения в порядок исчисления средней зарплаты для начисления страховых выплат украинцам. Речь идет о предоставлении больничных, помощи по временной нетрудоспособности, выплаты из-за несчастных случаев на производстве.

Новации четко урегулировали расчет для физлиц-предпринимателей и самозанятых. В частности, детализировали механизм определения среднего заработка для:

  1. Физлиц-предпринимателей (ФЛП);
  2. Граждан, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью;
  3. Представителей фермерских хозяйств.

Положения постановления предусматривают учет особенностей уплаты единого социального взноса (ЕСВ) вышеуказанными категориями лиц (за себя). Это устранит неоднородную практику применения норм законодательства. В то же время, периоды законной неуплаты взносов не будут уменьшать выплаты.

Периоды, когда граждане правомерно не платили единый социальный взнос (в случаях, прописанных в законодательстве), будут считаться уважительной причиной и будут исключены из расчетного периода. Такие изменения помогут предотвратить занижение среднего дохода при исчислении выплат.

Также правительство уточнило подход к исключению месяцев. Порядок конкретизировал, что месяц может быть исключен из расчета только тогда, когда гражданин не работал все рабочие дни при наличии уважительных причин. Кроме того, частичное отсутствие в течение месяца не станет поводом для исключения соответствующего месяца.

Что касается выплаты при несчастных случаях, то базовый принцип оставили без изменений. Как и раньше, согласно закону об общеобязательном государственном соцстраховании, работодатели будут оплачивать первые пять дней временной нетрудоспособности, а в дальнейшем выплаты лягут на систему соцстрахования.

В случаях производственного травматизма будут применять специальные правила финансирования, однако базовый подход относительно источников выплат не изменится.

Цифровизация процессов с акцентом на данные реестров

Кабинет министров расширил использование цифровых источников. Будут принимать во внимание:

  • информацию из реестра застрахованных лиц;
  • данные от Пенсионного фонда.

При этом бумажные документы будут оставаться, однако будет достаточно надлежащим образом заверенных копий в некоторых случаях.

Также правительство унифицировало подход в обмене информацией.

Выплаты будут осуществляться за счет средств системы соцстрахования, сформированных из уплаты единого социального взноса. Основанием для выплат останутся заявления-расчеты, которые должны подавать страхователи или застрахованные лица.

В целом обновление порядка призвано:

  • детализировать правила для физлиц-предпринимателей и самозанятых;
  • не допустить занижения среднего уровня дохода;
  • шире использовать госреестры;
  • унифицировать практику применения правил.

Речь идет об усилении прозрачности и цифровизации модели социального страхования, добавили в Гоструда.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых правилах, принятых правительством, призванных повысить зарплату строителей до рыночного уровня. Такой подход позволит рассчитывать на сумму до 60 000 грн. Также это станет мотивацией для специалистов в этой сфере.

Еще Новини.LIVE писали, как изменился средний показатель выплат сотрудникам из центральных органов власти. Согласно обнародованным данным, больше всего платят в Антимонопольном комитете — 95 900 грн, в НКРЭКУ — 95 300 грн и Счетной палате — 80 800 грн.

выплаты работа больничные
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
