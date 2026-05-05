Право на лікарняні та страхові в Україні: підхід зробили більш справедливим

Лікар та гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Державній службі України з питань праці пояснили, як змінився розрахунок сум лікарняних та страхових виплат для працівників навесні 2026 року. Зокрема, новий підхід не дозволить занижувати середній дохід під час обчислення виплат.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Держпраці.

Зміни у розрахунку лікарняних та страхових виплат

Як зазначається, уряд ухвалив постанову №533, що внесла зміни до порядку обчислення середньої зарплати для нарахування страхових виплат українцям. Йдеться про надання лікарняних, допомогу з тимчасової непрацездатності, виплати через нещасні випадки на виробництві.

Новації чітко врегулювали розрахунок для фізосіб-підприємців та самозайнятих. Зокрема, деталізували механізм визначення середнього заробітку для:

Фізосіб-підприємців (ФОП); Громадян, які займаються незалежною професійною діяльністю; Представників фермерських господарств.

Положення постанови передбачають врахування особливостей сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) вищевказаними категоріями осіб (за себе). Це усуне неоднорідну практику застосування норм законодавства. Водночас, періоди законної несплати внесків не зменшуватимуть виплати.

Читайте також:

Періоди, коли громадяни правомірно не сплачували єдиний соціальний внесок (у випадках, прописаних у законодавстві), вважатимуться поважною причиною і будуть виключені з розрахункового періоду. Такі зміни допоможуть запобігти заниженню середнього доходу під час обчислення виплат.

Також уряд уточнив підхід до виключення місяців. Порядок конкретизував, що місяць може бути виключений з розрахунку тільки тоді, коли громадянин не працював всі робочі дні за наявності поважних причин. Окрім того, часткова відсутність упродовж місяця не стане приводом для виключення відповідного місяця.

Щодо виплати при нещасних випадках, то базовий принцип залишили без змін. Як і раніше, згідно із законом про загальнообов’язкове державне соцстрахування, роботодавці будуть оплачувати перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, а надалі виплати ляжуть на систему соцстрахування.

У випадках виробничого травматизму будуть застосовувати спеціальні правила фінансування, проте базовий підхід щодо джерел виплат не зміниться.

Цифровізація процесів з акцентом на дані реєстрів

Кабінет міністрів розширив використання цифрових джерел. Братимуть до уваги:

інформацію з реєстру застрахованих осіб;

дані від Пенсійного фонду.

При цьому паперові документи залишатимуться, проте буде достатньо належним чином засвідчених копій у деяких випадках.

Також уряд уніфікував підхід в обміні інформацією.

Виплати будуть здійснюватися за рахунок коштів системи соцстрахування, сформованих зі сплати єдиного соціального внеску. Підставою для виплат залишаться заяви-розрахунки, що мають подавати страхувальники або застраховані особи.

Загалом оновлення порядку покликане:

деталізувати правила для фізосіб-підприємців та самозайнятих;

не допустити заниження середнього рівня доходу;

ширше використовувати держреєстри;

уніфікувати практику застосування правил.

Йдеться про посилення прозорості та цифровізації моделі соціального страхування, додали у Держпраці.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові правила, ухвалені урядом, покликані підвищити зарплату будівельників до ринкового рівня. Такий підхід дозволить розраховувати на суму до 60 000 грн. Також це стане мотивацією для спеціалістів у цій сфері.

Ще Новини.LIVE писали, як змінився середній показник виплат співробітникам з центральних органів влади. Згідно з оприлюдненими даними, найбільше платять в Антимонопольному комітеті — 95 900 грн, у НКРЕКП — 95 300 грн та Рахунковій палаті — 80 800 грн.