На более чем 50% выше: как пенсионерам получить большие выплаты
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, при каких условиях размер пенсии каждого гражданина может увеличиться более чем на 50%. Для этого следует воспользоваться эффективным механизмом повышения выплат за счет более позднего выхода на "заслуженный отдых".
О том, как самостоятельно повлиять на размер выплаты, рассказывают Новини.LIVE.
Что необходимо для повышения пенсии более чем на 50%
Как отметили в Пенсионном фонде, граждане могут рассчитывать на повышенный размер будущей выплаты в случае отсрочки выхода на пенсию по возрасту на более поздний срок.
Если пожилой человек продолжит официально работать, то сработает соответствующий законодательный механизм, призванный стимулировать граждан оставаться в трудоспособном возрасте и получать более высокие выплаты. Такая возможность регулируется статьей 29 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Воспользоваться правом на повышенный размер пенсии могут граждане при следующих условиях:
- Достигли 60-летнего возраста;
- Имеют необходимый страховой стаж;
- Не обратились за оформлением пенсии.
Согласно нормам закона, размер повышения привязан к продолжительности отсрочки возможного оформления пенсии:
- если срок не превышает пяти лет, то пенсия будет увеличиваться на 0,5% ежемесячно;
- если оформление пенсии отложат более чем на пять лет, то доплата составит 0,75% ежемесячно.
По расчетам ПФУ, один год отсрочки сможет гарантировать гражданину повышение пенсионных выплат на 6%, два года — на 12%. Если же отложить выход на пенсию на шесть лет (72 месяца), то базовый уровень пенсии вырастет на 54%.
Особенности механизма отсрочки выхода на пенсию
Вариант отсрочки выхода на пенсию может быть финансово выгодным, если проанализировать преимущества и потери от такого механизма.
Если рассмотреть, какую общую сумму пенсии гражданин может не получить за период отсрочки и на какую сумму увеличится пенсия, то можно сделать выводы о целесообразности данного варианта.
В частности, если отложить оформление выхода на пенсию на два года, то если человек имеет право на сумму в размере средней пенсии в 7 272 грн, то за это время можно недополучить 174 528 грн, тогда как ежемесячная надбавка к пенсии после оформления не превысит 1 000 грн в месяц. Чтобы компенсировать утраченную сумму средств, понадобится много лет.
В то же время ситуация зависит от индивидуальных показателей, поэтому стоит просчитать все "за" и "против" перед принятием соответствующего решения.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПФУ начнет сверять данные пенсионеров с госреестрами. Это необходимо для проверки законности назначения и начисления выплат, что предусмотрено обновленной Методикой верификации пенсионных выплат. В частности, ожидается, что фонд будет получать информацию через систему "Трембита".
Еще Новини.LIVE писали, какой может быть размер пенсии в Украине при заработной плате 30 000 грн. Согласно нормам пенсионного законодательства, размер пенсионного обеспечения зависит от страхового стажа и официального дохода за время трудовой деятельности. Окончательный размер выплат будет индивидуальным, поскольку Пенсионный фонд использует для расчета специальную формулу.
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