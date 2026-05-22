В Украине переписали цены на овощи: что стало дешевле, а что — рекордно подорожало

Люди покупают овощи на рынке.

В Украине за последний месяц существенно изменились цены на овощи. Отдельные позиции заметно подешевели благодаря появлению нового урожая. В то время как другие, наоборот, резко прибавили в стоимости.

В Украине за последний месяц существенно изменились цены на овощи.

Какие овощи больше всего подорожали

Лидером по росту цены по состоянию на 21 мая, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", стала белокочанная капуста. Месяц назад она стоила в среднем 10,57 грн/кг, а сейчас на 120,7% дороже — 23,33 грн/кг.

Менее доступной стала и морковь. Этот овощ прибавил в стоимости 119,4% — с 13,89 грн/кг до 30,48 грн/кг.

Лук репчатый подорожал с 9,19 грн/кг до 11,92 грн/кг, то есть на 29,7%.

Картофель урожая прошлого года вырос в цене на 10,5% — в апреле его можно было купить по 18,91 грн/кг в среднем, а в мае — по 20,89 грн/кг.

За свеклу тоже придется отдать на 5,3% больше, чем в прошлом месяце. Тогда он стоил 9,57 грн/кг, а сейчас — 10,08 грн/кг.

Замыкает шестерку добавленных в стоимости овощей чеснок. Это овощ подорожал на 1,7% с 152,86 грн/кг до 155,47 грн/кг.

На какие овощи снизились цены

Несколько доступнее в мае стали красные помидоры. Их средняя стоимость снизилась на 5,5% — с 248,27 грн/кг до 234,67 грн/кг.

Молодой картофель подешевел на 26,2% за месяц. В апреле за килограмм нужно было отдать 69,75 грн в среднем, сейчас — 51,47 грн.

Цена на молодую капусту тоже снижается. Общее подешевение составило 27,1% — с 84,18 грн/кг до 61,37 грн/кг.

Ощутимо, более чем вдвое, подешевели огурцы — до 95,82 грн/кг, тогда как в апреле за килограмм этого популярного овоща нужно было отдать 193,23 грн в среднем.

Как изменились цены на овощи в Украине.

Что будет с ценами на овощи в дальнейшем

Овощи в Украине начнут дешеветь в конце мая — начале июня, как пишет AgroWeek. Специалисты объясняют такую тенденцию классическим сезонным фактором — появлением первого урожая открытого грунта и стремительным ростом объемов предложения.

В частности, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает, что летнее увеличение внутренних запасов будет не только способствовать снижению цен на овощную продукцию, но и смягчит влияние роста общей инфляции.

