Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Более чем на 100%: какие овощи больше всего подорожали в Украине за месяц

Более чем на 100%: какие овощи больше всего подорожали в Украине за месяц

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 16:27
В Украине переписали цены на овощи: что стало дешевле, а что — рекордно подорожало
Люди покупают овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последний месяц существенно изменились цены на овощи. Отдельные позиции заметно подешевели благодаря появлению нового урожая. В то время как другие, наоборот, резко прибавили в стоимости.

Новини.LIVE рассказывают, что изменилось на овощном рынке Украины в мае.

Какие овощи больше всего подорожали

Лидером по росту цены по состоянию на 21 мая, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин", стала белокочанная капуста. Месяц назад она стоила в среднем 10,57 грн/кг, а сейчас на 120,7% дороже — 23,33 грн/кг.

Менее доступной стала и морковь. Этот овощ прибавил в стоимости 119,4% — с 13,89 грн/кг до 30,48 грн/кг.

Лук репчатый подорожал с 9,19 грн/кг до 11,92 грн/кг, то есть на 29,7%.

Читайте также:

Картофель урожая прошлого года вырос в цене на 10,5% — в апреле его можно было купить по 18,91 грн/кг в среднем, а в мае — по 20,89 грн/кг.

За свеклу тоже придется отдать на 5,3% больше, чем в прошлом месяце. Тогда он стоил 9,57 грн/кг, а сейчас — 10,08 грн/кг.

Замыкает шестерку добавленных в стоимости овощей чеснок. Это овощ подорожал на 1,7% с 152,86 грн/кг до 155,47 грн/кг.

На какие овощи снизились цены

Несколько доступнее в мае стали красные помидоры. Их средняя стоимость снизилась на 5,5% — с 248,27 грн/кг до 234,67 грн/кг.

Молодой картофель подешевел на 26,2% за месяц. В апреле за килограмм нужно было отдать 69,75 грн в среднем, сейчас — 51,47 грн.

Цена на молодую капусту тоже снижается. Общее подешевение составило 27,1% — с 84,18 грн/кг до 61,37 грн/кг.

Ощутимо, более чем вдвое, подешевели огурцы — до 95,82 грн/кг, тогда как в апреле за килограмм этого популярного овоща нужно было отдать 193,23 грн в среднем.

Овощи
Как изменились цены на овощи в Украине. Графика: Новини.LIVE

Что будет с ценами на овощи в дальнейшем

Овощи в Украине начнут дешеветь в конце мая — начале июня, как пишет AgroWeek. Специалисты объясняют такую тенденцию классическим сезонным фактором — появлением первого урожая открытого грунта и стремительным ростом объемов предложения.

В частности, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает, что летнее увеличение внутренних запасов будет не только способствовать снижению цен на овощную продукцию, но и смягчит влияние роста общей инфляции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на коммуналку в Украине. В целом тарифы за год повысились на 1,9%. Больше всего подорожали три вида услуг.

Также Новини.LIVE писали о ценах на зерно в Украине. Рынок ячменя продолжает оставаться стабильным, в отличие от рынка пшеницы. Однако в последние дни фиксируется незначительное удешевление зерновой культуры.

Ваша пробная версия Premium закончилась

овощи цены в Украине цены на продукты
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации