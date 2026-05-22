Головна Фінанси На понад 100%: які овочі найбільше подорожчали в Україні за місяць

На понад 100%: які овочі найбільше подорожчали в Україні за місяць

Дата публікації: 22 травня 2026 16:27
В Україні переписали ціни на овочі: що стало дешевшим, а що — рекордно подорожчало
Люди купують овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні за останній місяць суттєво змінилися ціни на овочі. Окремі позиції помітно подешевшали завдяки появі нового врожаю. Тоді як інші, навпаки, різко додали у вартості.

Новини.LIVE розповідають, що змінилося на овочевому ринку України у травні.

Які овочі найбільше подорожчали

Лідером зі зростання ціни станом на 21 травня, як свідчать дані сервісу "Мінфін", стала капуста білокачанна. Місяць тому вона коштувала в середньому 10,57 грн/кг, а зараз на 120,7% дорожче — 23,33 грн/кг.

Менш доступною стала і морква. Цей овоч додав у вартості 119,4%  — з 13,89 грн/кг до 30,48 грн/кг.

Цибуля ріпчаста подорожчала з 9,19 грн/кг до 11,92 грн/кг, тобто на 29,7%.

Читайте також:

Картопля тогорічного врожаю зросла в ціні на 10,5% — у квітні її можна було купити по 18,91 грн/кг в середньому, а у травні — по 20,89 грн/кг.

За буряк теж доведеться віддати на 5,3% більше, ніж у минулому місяці. Тоді він коштував 9,57 грн/кг, а зараз — 10,08 грн/кг.

Замикає шістку овочів, які додали у вартості, часник. Це овоч подорожчав на 1,7% зі 152,86 грн/кг до 155,47 грн/кг. 

На які овочі знизилися ціни

Трохи доступнішими у травні стали червоні помідори. Їхня середня вартість знизилася на 5,5% — з 248,27 грн/кг до 234,67 грн/кг.

Молода картопля подешевшала на 26,2% за місяць. У квітні за кілограм треба було віддати 69,75 грн в середньому, зараз — 51,47 грн.

Ціна на молоду капусту теж знижується. Загальне подешевшання склало 27,1% — з 84,18 грн/кг до 61,37 грн/кг.

Найвідчутніше, більш як удвічі, подешевшали огірки — до 95,82 грн/кг, тоді як у квітні за кілограм цього популярного овочу требу було віддати 193,23 грн в середньому.

Ціни на овочі
Як змінилися ціни на овочі в Україні. Графіка: Новини.LIVE

Що буде з цінами на овочі надалі

Овочі в Україні почнуть дешевшати наприкінці травня — на початку червня, як пише AgroWeek. Фахівці пояснюють таку тенденцію класичним сезонним фактором — появою першого врожаю відкритого ґрунту та стрімким зростанням обсягів пропозиції. 

Зокрема, фінансовий аналітик Олексій Козирєв зазначає, що літнє збільшення внутрішніх запасів не лише сприятиме зниженню цін на овочеву продукцію, а й пом’якшить вплив зростання загальної інфляції.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як змінилися ціни на комуналку в Україні. Загалом тарифи за рік підвищились на 1,9%. Найбільше подорожчали три види послуг.

Також Новини.LIVE писали про ціни на зерно в Україні. Ринок ячменю продовжує залишатися стабільним, на відміну від ринку пшениці. Проте впродовж останніх днів фіксується незначне здешевшання зернової культури.

овочі ціни в Україні ціни на продукти
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
