Более 20 000 грн пенсии: кто получит повышенные суммы в декабре
В Украине часть населения гарантированно получит не менее 20 000 грн пенсии в декабре 2026 года. Пенсионный фонд начислит отдельной группе граждан такую минимальную выплату в соответствии с требованиями действующего законодательства. Претендовать на повышенные суммы позволит специальный статус.
О том, кто имеет право на усиленную поддержку, рассказывает редакция Новини.LIVE.
Кому ПФУ назначит минимальную пенсию в размере 20 000 грн
Пенсионный фонд обязан соблюдать минимальные гарантии для граждан, имеющих специальный статус — участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у которых группа инвалидности возникла в связи с этим.
Вопрос предоставления повышенных выплат регулирует закон № 1584-ІХ "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".
В отличие от обычного расчета пенсии по возрасту для представителей этой группы населения предусмотрена отдельная формула расчета суммы, гарантирующая значительно более высокие выплаты.
Согласно правилам, для таких лиц пенсия зависит от средней заработной платы в Украине, с которой были уплачены страховые взносы в ПФУ за последний год, в процентном выражении.
На 2026 год установлена расчетная сумма в размере 20 653 грн. Исходя из этого уровня, назначаются следующие доли пенсионных выплат для различных групп инвалидности:
- Для первой группы — 100%;
- Для второй группы — 80%;
- Для третьей группы — 60%.
В декабре первой группе начислят вместе с надбавками и повышениями минимум 20 653 грн. А также:
- Для второй группы — 16 522 грн;
- Для третьей группы — 12 392 грн.
При этом в минимальную сумму должны входить следующие выплаты:
- надбавки/повышения;
- дополнительная пенсия;
- целевая денежная помощь;
- сумма индексации пенсии;
- компенсации, кроме средств за "особые заслуги".
В ПФУ уточнили, что если расчет будет производиться из пятикратной суммы минимальной зарплаты, то будет применяться коэффициент 2,09334.
Кому предусмотрена I группа инвалидности (ЧАЭС)
Согласно правилам Министерства здравоохранения, первая группа инвалидности (ЧАЭС) назначается на основании официального установления причинно-следственной связи между заболеванием, связанным с Чернобыльской катастрофой, и частичной/полной утратой функциональности.
Подтверждают соответствующий факт инвалидности посредством специализированной радиологической Медико-социальной экспертизы (МСЭК).
В частности, I группу инвалидности присваивают, если установлена связь с третьей степенью ограничения жизнедеятельности:
- Неспособность к самообслуживанию (требуется полная/частичная помощь);
- Неспособность к передвижению.
I группа инвалидности также имеет подгруппы А и Б в зависимости от степени утраты здоровья гражданина.
Для оформления пенсии граждане должны предоставить следующие документы:
- заключение медкомиссии об установлении причинно-следственной связи заболевания с аварией на ЧАЭС;
- свидетельство об участии в ликвидации последствий аварии определенной категории.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца года минимальные пенсии для граждан с инвалидностью, у которых увечье или заболевание возникло в результате Чернобыльской катастрофы, пересматриваться не будут. Выплаты были обновлены в рамках индексации весной. Тогда лицам с инвалидностью I группы добавили около 1 100 грн, II группе — на 950 грн больше, III группе — на 735 грн больше.
Еще Новини.LIVE писали о том, что с 1 января 2026 года часть украинцев лишится доступа к пенсиям на банковских картах. По информации ПФУ, гражданам следует проверить необходимость соблюдения требования о физической идентификации. Для украинцев, находящихся за границей или на оккупированных территориях, предусмотрено несколько вариантов прохождения соответствующей процедуры.