Пожилая женщина с телефоном. Фото: Freepik

В Украине часть населения гарантированно получит не менее 20 000 грн пенсии в декабре 2026 года. Пенсионный фонд начислит отдельной группе граждан такую минимальную выплату в соответствии с требованиями действующего законодательства. Претендовать на повышенные суммы позволит специальный статус.

О том, кто имеет право на усиленную поддержку, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Кому ПФУ назначит минимальную пенсию в размере 20 000 грн

Пенсионный фонд обязан соблюдать минимальные гарантии для граждан, имеющих специальный статус — участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у которых группа инвалидности возникла в связи с этим.

Вопрос предоставления повышенных выплат регулирует закон № 1584-ІХ "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц".

В отличие от обычного расчета пенсии по возрасту для представителей этой группы населения предусмотрена отдельная формула расчета суммы, гарантирующая значительно более высокие выплаты.

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Согласно правилам, для таких лиц пенсия зависит от средней заработной платы в Украине, с которой были уплачены страховые взносы в ПФУ за последний год, в процентном выражении.

На 2026 год установлена расчетная сумма в размере 20 653 грн. Исходя из этого уровня, назначаются следующие доли пенсионных выплат для различных групп инвалидности:

Для первой группы — 100%;

Для второй группы — 80%;

Для третьей группы — 60%.

В декабре первой группе начислят вместе с надбавками и повышениями минимум 20 653 грн. А также:

Для второй группы — 16 522 грн;

Для третьей группы — 12 392 грн.

При этом в минимальную сумму должны входить следующие выплаты:

надбавки/повышения;

дополнительная пенсия;

целевая денежная помощь;

сумма индексации пенсии;

компенсации, кроме средств за "особые заслуги".

В ПФУ уточнили, что если расчет будет производиться из пятикратной суммы минимальной зарплаты, то будет применяться коэффициент 2,09334.

Кому предусмотрена I группа инвалидности (ЧАЭС)

Согласно правилам Министерства здравоохранения, первая группа инвалидности (ЧАЭС) назначается на основании официального установления причинно-следственной связи между заболеванием, связанным с Чернобыльской катастрофой, и частичной/полной утратой функциональности.

Подтверждают соответствующий факт инвалидности посредством специализированной радиологической Медико-социальной экспертизы (МСЭК).

В частности, I группу инвалидности присваивают, если установлена связь с третьей степенью ограничения жизнедеятельности:

Неспособность к самообслуживанию (требуется полная/частичная помощь);

Неспособность к передвижению.

I группа инвалидности также имеет подгруппы А и Б в зависимости от степени утраты здоровья гражданина.

Для оформления пенсии граждане должны предоставить следующие документы:

заключение медкомиссии об установлении причинно-следственной связи заболевания с аварией на ЧАЭС;

свидетельство об участии в ликвидации последствий аварии определенной категории.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца года минимальные пенсии для граждан с инвалидностью, у которых увечье или заболевание возникло в результате Чернобыльской катастрофы, пересматриваться не будут. Выплаты были обновлены в рамках индексации весной. Тогда лицам с инвалидностью I группы добавили около 1 100 грн, II группе — на 950 грн больше, III группе — на 735 грн больше.

Еще Новини.LIVE писали о том, что с 1 января 2026 года часть украинцев лишится доступа к пенсиям на банковских картах. По информации ПФУ, гражданам следует проверить необходимость соблюдения требования о физической идентификации. Для украинцев, находящихся за границей или на оккупированных территориях, предусмотрено несколько вариантов прохождения соответствующей процедуры.