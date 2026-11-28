Жінка похилого віку з телефоном. Фото: Freepik

В Україні частина населення гарантовано отримає щонайменше близько 20 000 грн пенсії у грудні 2026 року. Пенсійний фонд нарахує окремій групі громадян таку мінімальну виплату, виконуючи вимоги чинного законодавства. Претендувати на підвищені суми дозволить спеціальний статус.

Про те, хто наділений правом на посилену підтримку, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Кому ПФУ призначить мінімальну пенсію у 20 000 грн

Пенсійний фонд зобов'язаний дотримуватись мінімальних гарантій для громадян, які мають спеціальний статус — учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у яких група інвалідності виникла через це.

Питання надання підвищених виплат регулює закон 1584-ІХ "Про внесення змін до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".

На відміну від звичайного визначення пенсії за віком для представників цієї групи населення передбачена окрема формула розрахунку суми, що гарантує значно вищі виплати.

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Згідно з правилами, для таких осіб пенсія залежить від середньої заробітної плати в Україні, з якої були сплачені страхові внески до ПФУ за останній рік, у відсотковому вираженні.

Для 2026 року встановлено розрахункову суму у розмірі 20 653 грн. З цього рівня призначають такі частки пенсійних виплат для різних груп інвалідності:

Для першої групи — 100%;

Для другої групи — 80%;

Для третьої групи — 60%.

У грудні першій групі нарахують разом з надбавками та підвищеннями мінімально 20 653 грн. А також:

Для другої групи — 16 522 грн;

Для третьої групи — 12 392 грн.

При цьому у мінімальну суму мають входити такі виплати:

надбавки/підвищення;

додаткова пенсія;

цільова грошова допомога;

сума індексації пенсії;

компенсації, окрім коштів за "особливі заслуги".

У ПФУ уточнили, що якщо розрахунок відбуватиметься із п’ятикратної суми мінімальної зарплати, то застосують коефіцієнт 2,09334.

Кому передбачена І група інвалідності (ЧАЕС)

Згідно з правилами Міністерства охорони здоров'я, першу групу інвалідності (ЧАЕС) призначають на основі офіційного встановлення причинного зв’язку між захворюванням, пов’язаним з Чорнобильською катастрофою, та частковою/повною втратою функціональності.

Підтверджують відповідний факт інвалідності через спеціалізовану радіологічну Медико-соціальну експертизу (МСЕК).

Зокрема, І групу інвалідності призначають, якщо було встановлено зв'язок зі третім ступенем обмеження життєдіяльності:

Нездатність до самообслуговування (необхідна повна/часткова допомога);

Нездатність до пересування.

І група інвалідності також має підгрупи А та Б залежно від рівня втрати здоров'я громадянина.

Щоб оформити пенсію громадяни мають надати такі документи:

висновок медкомісії про встановлення причинного зв’язку хвороби з аварією на ЧАЕС;

посвідчення щодо участі в ліквідації наслідків аварії певної категорії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до кінця року мінімальні пенсії для громадян з інвалідністю, каліцтво або захворювання яких виникло через Чорнобильську катастрофу, не переглядатимуть. Виплати оновили в рамках індексації навесні. Тоді особам з інвалідністю І групи додали на близько 1 100 грн більше, ІІ групі — на 950 грн вище, ІІІ групі — на 735 грн більше.

Ще Новини.LIVE писали про те, що з 1 січня 2026 року частина українців втратить доступ до пенсій на банківських картках. За інформацією ПФУ, громадянам слід перевірити необхідність дотримання вимоги щодо фізичної ідентифікації. Для українців, які перебувають за кордоном чи в окупації, передбачили кілька варіантів для проходження відповідної процедури.