Банки требуют от украинцев деньги за закрытие счетов в банках

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы получают требование от банка заплатить значительную сумму при закрытии счета по принудительному решению. Это обусловлено процедурами финансового мониторинга, но не штраф за нарушение правил прозрачности финансовых операций.

Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на представителей Национального банка Украины (НБУ).

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Финансовый регулятор подчеркнул, что согласно действующему законодательству банки не вправе налагать штрафы на клиентов за осуществление финансового мониторинга.

"Законодательством по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено применение банками "любых финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга". То есть, за нарушение правил финансового мониторинга банк не может налагать взыскания, штрафы или любую другую финансовую санкцию на клиента", — пояснили в Нацбанке.

Кроме требований законодательства и правил, разработанных и утвержденных НБУ, у каждого банка есть собственные критерии для прохождения финансового мониторинга, которые не разглашаются, чтобы избежать возможности адаптации к ним. В то же время отмечено, что банки могут расторгать договоры с клиентами не только из-за нарушения правил финансового мониторинга, но и по другим причинам, в частности:

неплатежеспособность или незаконное использование карты или токена;

предоставление недостоверной информации и подозрение в возможном незаконном использовании карты;

получение информации от международной платежной системы по незаконному использованию карты;

нарушение держателем карты условий договора;

непредоставление держателем карты необходимых документов, согласно условиям договора;

прекращение поручений (гарантий), предоставленных третьим лицом для выполнения обязательств клиента перед банком;

возникновение несанкционированной или просроченной кредитной задолженности по счету, кредиту или кредитной линии;

получение сообщения от клиента о потере карты или телефона и подозрение в их незаконном использовании;

установление фактов противоправной деятельности на основе официальных документов, уведомлений правоохранительных органов и других организаций;

наличие обоснованных подозрений по заключению служб банка по факту осуществления противоправной деятельности;

использование карточек для перевода средств, полученных незаконным путем.

Отмечено, что банки удерживают 20-30% от общей суммы на счете не за сам процесс финансового мониторинга (за который взимается также отдельная комиссия в размере 1%), а за возврат средств после этого в пределах расчетно-кассового обслуживания (РКО). Это случается, когда владелец счета пытается получить доступ к заблокированным средствам.

Что еще стоит знать

Напомним, что недавно Национальный банк Украины начал контактировать с иностранными учреждениями для минимизации блокирования финансовых операций украинцам. Центробанк обратился к регуляторам Евросоюза и США по поводу разъяснения.

Мы также сообщали, что госфинучреждение "ПриватБанк" может заблокировать счета клиентов при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.