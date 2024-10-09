Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии arrow

Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

9 октября 2024 13:56
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Банки требуют от украинцев деньги за закрытие счетов в банках
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Некоторые украинцы получают требование от банка заплатить значительную сумму при закрытии счета по принудительному решению. Это обусловлено процедурами финансового мониторинга, но не штраф за нарушение правил прозрачности финансовых операций.

Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на представителей Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

За что банки могут взимать средства

Финансовый регулятор подчеркнул, что согласно действующему законодательству банки не вправе налагать штрафы на клиентов за осуществление финансового мониторинга.

"Законодательством по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено применение банками "любых финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга". То есть, за нарушение правил финансового мониторинга банк не может налагать взыскания, штрафы или любую другую финансовую санкцию на клиента", — пояснили в Нацбанке.

Кроме требований законодательства и правил, разработанных и утвержденных НБУ, у каждого банка есть собственные критерии для прохождения финансового мониторинга, которые не разглашаются, чтобы избежать возможности адаптации к ним. В то же время отмечено, что банки могут расторгать договоры с клиентами не только из-за нарушения правил финансового мониторинга, но и по другим причинам, в частности:

  • неплатежеспособность или незаконное использование карты или токена;
  • предоставление недостоверной информации и подозрение в возможном незаконном использовании карты;
  • получение информации от международной платежной системы по незаконному использованию карты;
  • нарушение держателем карты условий договора;
  • непредоставление держателем карты необходимых документов, согласно условиям договора;
  • прекращение поручений (гарантий), предоставленных третьим лицом для выполнения обязательств клиента перед банком;
  • возникновение несанкционированной или просроченной кредитной задолженности по счету, кредиту или кредитной линии;
  • получение сообщения от клиента о потере карты или телефона и подозрение в их незаконном использовании;
  • установление фактов противоправной деятельности на основе официальных документов, уведомлений правоохранительных органов и других организаций;
  • наличие обоснованных подозрений по заключению служб банка по факту осуществления противоправной деятельности;
  • использование карточек для перевода средств, полученных незаконным путем.

Отмечено, что банки удерживают 20-30% от общей суммы на счете не за сам процесс финансового мониторинга (за который взимается также отдельная комиссия в размере 1%), а за возврат средств после этого в пределах расчетно-кассового обслуживания (РКО). Это случается, когда владелец счета пытается получить доступ к заблокированным средствам.

Что еще стоит знать

Напомним, что недавно Национальный банк Украины начал контактировать с иностранными учреждениями для минимизации блокирования финансовых операций украинцам. Центробанк обратился к регуляторам Евросоюза и США по поводу разъяснения.

Мы также сообщали, что госфинучреждение "ПриватБанк" может заблокировать счета клиентов при выводе депозитов. Клиенты утверждают, что все обвинения банка безосновательны.

НБУ деньги банки банковские карты банковские счета блокирование

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

13:28 Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — понесут ли виновные наказание

13:25 Выплаты за ранения и болезни — сколько платят военным в 2024 году

13:56 Блокировка счетов — за что банки взимают с украинцев до 30% комиссии

13:54 Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

13:46 Очередной удар по Черноморску — новые подробности атаки, фото

13:46 Закон о повышении налогов частично не отвечает Конституции, — юристы Рады

13:44 Нафтогаз напомнил клиентам о важной услуге перед зимой — сколько стоит

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

13:43 Делали из ухилянтов "калек" — в Ровно разоблачили 26 врачей на взяточничестве

13:33 Рада поддержала законопроект о соглашении со следствием по коррупционным делам

13:31 Шевченко прокомментировал изменения в сборной Украины

13:28 Коррупционные скандалы с работниками МСЭК — понесут ли виновные наказание

13:25 Выплаты за ранения и болезни — сколько платят военным в 2024 году

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Text

11:57 Горячая фаза войны осенью не закончится — нардеп назвал причину

Text

08:57 Ауслендер рассказал, какие варианты ответа Ирану рассматривает Израиль.

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински - 80x80

Принимать меры или вжити заходів — как это правильно будет по-украински

Text

08:00 Войска КНДР угрожают Украине и разрешение на удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

8 октября 2024
Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов

20:40 Этот тест по ПДД провалило 80% водителей — кто уступит на перекрестке