Банки вимагають від українців гроші за закриття рахунків у банках

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці отримують вимогу від банку сплатити значну суму при закритті рахунку за примусовим рішенням. Це зумовлено процедурами фінансового моніторингу, але не є штрафом за порушення правил прозорості фінансових операцій.

Про це розповідає видання "Мінфін" з посиланням на представників Національного банку України (НБУ).

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Фінансовий регулятор підкреслив, що згідно з чинним законодавством банки не мають права накладати штрафи на клієнтів за здійснення фінансового моніторингу.

"Законодавством з питань фінансового моніторингу не передбачено застосування банками "будь-яких фінансових покарань щодо порушників правил фінансового моніторингу". Тобто за порушення правил фінансового моніторингу банк не може накладати стягнення, штрафи або будь-яку іншу фінансову санкцію на клієнта", — пояснили в Нацбанку.

Крім вимог законодавства та правил, розроблених і затверджених НБУ, кожен банк має власні критерії для проходження фінансового моніторингу, які не розголошуються, щоб уникнути можливості адаптації до них. Водночас зазначено, що банки можуть розривати договори з клієнтами не лише через порушення правил фінансового моніторингу, але й з інших причин, зокрема:

неплатоспроможність або незаконне використання картки чи токена;

надання недостовірної інформації та підозра в можливому незаконному використанні картки;

отримання інформації від міжнародної платіжної системи щодо незаконного використання картки;

порушення власником картки умов договору;

ненадання власником картки необхідних документів, згідно з умовами договору;

припинення доручень (гарантій), наданих третьою особою для виконання зобов'язань клієнта перед банком;

виникнення несанкціонованої або простроченої кредитної заборгованості за рахунком, кредитом або кредитною лінією;

отримання повідомлення від клієнта про втрату картки чи телефону та підозра в їх незаконному використанні;

встановлення фактів протиправної діяльності на основі офіційних документів, повідомлень правоохоронних органів та інших організацій;

наявність обґрунтованих підозр з висновків служб банку щодо факту здійснення протиправної діяльності;

використання карток для переказу коштів, отриманих незаконним шляхом.

Зазначено, що банки утримують 20-30% від загальної суми на рахунку не за сам процес фінансового моніторингу (за який також стягується окрема комісія в розмірі 1%), а за повернення коштів після цього в межах розрахунково-касового обслуговування (РКО). Це трапляється, коли власник рахунку намагається отримати доступ до заблокованих коштів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно Національний банк України почав контактувати з іноземними установами для мінімізації блокування фінансових операцій українцям. Центробанк звернувся до регуляторів Євросоюзу та США щодо роз'яснення.

Ми також повідомляли, що держфінустанова "ПриватБанк" може заблокувати рахунки клієнтів під час виведення депозитів. Клієнти стверджують, що всі звинувачення банку безпідставні.