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Блокирование счетов ВПЛ — как снять ограничения в Ощадбанке

21 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Блокирование счетов ВПЛ в Ощадбанке — как снять ограничения с карточек
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В государственном Ощадбанке введена процедура видеоидентификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи счета подверглись ограничениям. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.

Об этом говорится на портале финучреждения.

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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обращало внимание на проблему арестов банковских счетов внутренне перемещенных лиц. В частности, случались ситуации, когда блокировались средства, полученные в качестве социальной помощи от государства или международных организаций. Теперь переселенцы, столкнувшиеся с подобными трудностями, смогут получить свои выплаты. Для этого им нужно будет пройти процедуру видеоидентификации.

Чтобы пройти процедуру видеоидентификации, внутри перемещенным лицам нужно посетить официальный сайт Ощадбанка и выбрать удобное время для видеозвонка с представителем контакт-центра. После успешного подтверждения личности владельца счета, банк сможет снять наложенные ограничения и аресты со счетов ВПЛ.

Важно отметить, что во время видеовызова не требуется вводить никакие персональные данные или реквизиты платежной карты. Это обеспечивает дополнительную безопасность владельцев счетов.

Напомним, украинские предприниматели могут получить 15% компенсации за покупку отечественной техники и оборудования через 16 банков, включая государственный Ощадбанк. Министерство экономики заключило меморандумы с этими финансовыми учреждениями, что расширяет возможности доступа к программе частичной компенсации и способствует поддержке национального производства.

Мы также писали, что закрытие платежной карты может быть вызвано разными причинами, в том числе изменением банка, желанием оптимизировать финансовые операции или необходимостью переезда в другой регион. Существует немало обстоятельств, которые могут побуждать клиентов прекратить пользоваться картой, в том числе закрыть кредитку Ощадбанка.

Ощадбанк деньги банковские карты ВПЛ банковские счета

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