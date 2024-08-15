ПриватБанк блокирует счета — как правильно обновить данные онлайн

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

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Как говорится в одной из жалоб, клиент ПриватБанка получил уведомление о блокировании банковского счета. На вопрос, на какой основе были совершены такие действия, не дали детального ответа.

"Заблокировали счет, в отделении сказали, что это у всех так. Деньги не возвращают. Не рекомендую, как и до войны был произвол, так и продолжают", — говорится в жалобе.

Другие пользователи опровергают, что блокируют абсолютно все счета. Отмечают, что это может произойти в связи с необновлением данных.

В банке отреагировали на жалобу и пообещали решить проблему путем личной переписки.

Жалоба. Источник: Минфин

Право на блокировку счетов из-за необновления данных

В целом, бак может блокировать счета в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Нацбанка Украины. Все мероприятия отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в Украине.

НБУ обязал банки как субъекты первичного финмониторинга принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

В случае расторжения деловых отношений предоставляют возможность перевода остатков средств в другой банк. Для этого владельцу счетов или его представителю следует обратиться в любое отделение банка, предоставив:

реквизиты нового банковского счета;

документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;

документы, где удостоверяется соответствующее лицо;

документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перерасчете остатков средств.

Также в банке рассказали, как обновить свои данные. Финучреждение сделало соответствующую процедуру максимально легкой и доступной, ведь обновить данные можно, не выходя из дома, в Приват24. Для этого опубликовали видеоинструкцию.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине до конца недели примут решение о введении ограничения на переводы с карты на карту для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Нацбанке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.

Также мы сообщали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.