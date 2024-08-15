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Блокировка счетов в ПриватБанке — как безопасно обновить данные

15 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк блокирует счета — как правильно обновить данные онлайн
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где украинцы оставляют отзывы о работе банков.

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Как говорится в одной из жалоб, клиент ПриватБанка получил уведомление о блокировании банковского счета. На вопрос, на какой основе были совершены такие действия, не дали детального ответа.

"Заблокировали счет, в отделении сказали, что это у всех так. Деньги не возвращают. Не рекомендую, как и до войны был произвол, так и продолжают", — говорится в жалобе.

Другие пользователи опровергают, что блокируют абсолютно все счета. Отмечают, что это может произойти в связи с необновлением данных.

В банке отреагировали на жалобу и пообещали решить проблему путем личной переписки.

 

ПриватБанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Право на блокировку счетов из-за необновления данных

В целом, бак может блокировать счета в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Нацбанка Украины. Все мероприятия отвечают требованиям, касающимся безопасности и соблюдения правил финмониторинга в Украине.

НБУ обязал банки как субъекты первичного финмониторинга принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.

В случае расторжения деловых отношений предоставляют возможность перевода остатков средств в другой банк. Для этого владельцу счетов или его представителю следует обратиться в любое отделение банка, предоставив:

  • реквизиты нового банковского счета;
  • документы, где подтверждается полномочие распоряжаться счетами;
  • документы, где удостоверяется соответствующее лицо;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Госреестре физлиц-налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
  • заявление о перерасчете остатков средств.

Также в банке рассказали, как обновить свои данные. Финучреждение сделало соответствующую процедуру максимально легкой и доступной, ведь обновить данные можно, не выходя из дома, в Приват24. Для этого опубликовали видеоинструкцию.

 

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине до конца недели примут решение о введении ограничения на переводы с карты на карту для физлиц в рамках борьбы с теневыми схемами. Ожидается, что в Нацбанке финализуют соответствующее решение по Р2Р-переводам.

Также мы сообщали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.

ПриватБанк деньги банки Приват24 банковские карты финансы банковские счета

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