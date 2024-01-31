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Блокировка карточек — из-за каких операций могут возникнуть проблемы с банком

31 января 2024 12:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Блокировка карты в Украине — почему могут возникнуть проблемы с банком
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине могут заблокировать карту из-за подозрительных транзакций. Особенно привлекают банки крупные онлайн-покупки, снятие крупных сумм, операции с криптовалютой и крупные денежные переводы.

Об этом рассказали финансовые аналитики YouControl изданию OBOZ.UA.

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По словам аналитика Романа Корнилюка, банки регулярно подвергаются штрафам за нарушение финансового мониторинга, потому они обязаны активно проверять транзакции.

"Рост количества штрафов связан с глобальными трендами усиления роли финмониторинга в деятельности финансовых учреждений, усилением роли государства в экономике в условиях геоэкономической фрагментации, повышенным социальным запросом на прозрачность и подотчетность и развитием технологий автоматизированного анализа больших массивов данных. В условиях курса Украины на европейский интеграцию требования финмониторинга будут и дальше усиливаться, если мы как общество стремимся стать частью цивилизованного демократического мира" , — отметил аналитик.

А по словам руководителя юридического департамента YouControl Надежды Чаленко, блокировка карты может произойти даже в случае необновленных данных о себе. Особенно могут заблокировать счета, если наложен арест исполнительной службой из-за невыплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п. Также возможна блокировка, если физическое лицо не способно подтвердить законное происхождение средств.

Следовательно, банки обращают внимание на следующие случаи:

  • снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
  • большие онлайн-покупки, особенно ночью;
  • получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;
  • операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.;
  • транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Что еще нужно знать

Напомним, что в последнее время начали в сети появляться сообщения, что monobank выдвинул к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Это нововведение вызвало множество вопросов у клиентов банка.

Мы также писали о том, что госфинучреждение "ПриватБанк" может разрывать отношения и заблокировать счета клиентов без уведомления. Причиной становятся подозрительные, по мнению банка, сделки в рамках финансового мониторинга.

деньги
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