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Главная Финансы Блокировка доступа к "Ощад 24/7": неожиданная причина

Блокировка доступа к "Ощад 24/7": неожиданная причина

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 06:01
Требование повторной регистрации в Ощад24/7: почему возникают проблемы с входом
Карта и телефон в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может потребовать повторной регистрации для использования мобильного приложения или веб-банкинга "Ощад 24/7". В банке объяснили, почему система может автоматически закрывать доступ к учетным записям и требовать повторной регистрации.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Почему возникают проблемы с входом в приложение Ощадбанка

Как отметил представитель банка, отвечая на обращение в социальной сети Facebook относительно проблем с входом в приложение или веб-банкинг, причина кроется в усиленной защите от возможного постороннего вмешательства.

Система может автоматически закрывать доступ и блокировать вход в учетные записи в приложении. По информации финучреждения, это означает, что банк таким образом требует дополнительной проверки.

Автоматическое закрытие доступа к учетной записи в приложении "Ощад24/7" может произойти в случае, если запись используется одновременно на нескольких устройствах. У системы могут возникнуть подозрения относительно данных клиентов.

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Если возникла подобная ситуация, необходимо повторно пройти процедуру регистрации. После внесения клиентом обновленной информации — будут сохранены история операций, шаблоны и другие данные.

Как пройти повторную регистрацию в приложении

Для того, чтобы осуществить повторную регистрацию, необходимо внизу стартовой страницы на сайте банка выполнить следующие действия:

  1. Зайти в раздел "Войти или зарегистрироваться";
  2. Указать номер телефона, привязанный к счету;
  3. Подождать звонка от банка;
  4. Ввести полученный код, выданный системой;
  5. Указать номер своей действующей платежной карты;
  6. Подтвердить PIN-кодом карты;
  7. Создать новый логин/пароль.

В банке также отметили, что для дальнейшего оперативного доступа к "Ощад 24/7" можно воспользоваться альтернативным способом входа в приложение: указать код доступа или активировать Touch ID/Face ID.

Представитель финансового учреждения рекомендовал на будущее, чтобы предотвратить автоматическое закрытие учетных записей, не использовать свои учетные записи на чужих устройствах.

Также в случае возникновения трудностей с входом можно уточнить подробную информацию в контакт-центре, позвонив с сайта банка через веб-звонок или Viber. Связаться с банком можно только со своего финансового номера телефона, привязанного к банковскому счету.

Еще Новини.LIVE сообщали, что до конца января следующего года некоторым владельцам пенсионных карт Ощадбанк предоставил возможность получить бонус в размере 300 грн. Речь идет о гарантированном денежном вознаграждении, которое можно будет использовать на покупки. Чтобы получить право на соответствующий сертификат, необходимо соблюсти несколько требований.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке обновился функционал мобильного приложения. Теперь клиентам в "Мобильном Ощаде" стали доступны еще три вида цифровых услуг. В частности, есть раздел с акциями и индивидуальными предложениями, где будут собраны все преимущества от Visa, Mastercard и партнеров банка.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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