Вимога повторної реєстрації в Ощад24/7: чому виникають проблеми з входом

Картка та телефон в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" може вимагати повторної реєстрації для користування мобільним застосунком чи веббанкінгом "Ощад 24/7". У банку пояснили, чому система може автоматично закривати доступ до облікових записів та вимагати повторної реєстрації.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Чому виникають проблеми з входом до застосунку Ощадбанку

Як зазначив представник банку, відповідаючи на звернення у соцмережі Facebook щодо проблем з входом до застосунку чи веббанкінгу, що причина криється у посиленому захисті від можливого стороннього втручання.

Система може автоматично закривати доступ та блокувати вхід до облікових записів у застосунку. За інформацією фінустанови, це означає, що банк таким чином банк вимагає додаткової перевірки.

Автоматичне закриття доступу до облікового запису у застосунку "Ощад24/7" може виникнути у випадку, коли запис використовується відразу на кількох пристроях. У системи можуть виникнути підозри щодо даних клієнтів.

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Якщо виникла подібна ситуація, необхідно повторно пройти процедуру реєстрації. Після внесення клієнтом оновленої інформації — будуть збережені історії операцій, шаблони та інші дані.

Як пройти повторну реєстрацію у застосунку

Для того, щоб виконати нову реєстрацію, потрібно внизу стартової сторінки на сайті банку зробити такі кроки:

Зайти у розділ "Увійти чи зареєструватися"; Вказати номер телефону, прив'язаний до рахунку; Отримати дзвінок від банку; Ввести отриманий код, що видасть система; Вказати номер власної активної платіжної карти; Підтвердити PIN-кодом до картки; Створити новий логін/пароль.

У банку також зауважили, що для подальшого оперативного доступу до "Ощад 24/7" можна скористатися альтернативним способом входу в застосунок: вказати код доступу чи активувати Touch ID/Face ID.

Представник фінустанови рекомендував на майбутнє для запобігання автоматичного закриття облікових записів не використовувати власні облікові записи на чужих пристроях.

Також у разі появи труднощів з входом можна уточнити детальну інформацію у контакт-центрі, зателефонувавши на сайті банку через вебдзвінок чи вайбер. Зв'язатися з банком можна лише зі свого фінансового номера телефону, що прив'язаний до банківського рахунку.

Ще Новини.LIVE розповідали, що до кінця січня наступного року деяким власникам пенсійних карт Ощадбанк дав можливість отримати бонус у 300 грн. Йдеться про гарантовану грошову винагороду, яку можна буде використати на покупки. Для того, щоб отримати право на відповідний сертифікат, потрібно дотриматися кількох вимог.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку оновився функціонал мобільного застосунку. Тепер клієнтам у "Мобільному Ощаді" стали доступні ще три види цифрових послуг. Зокрема, є розділ з акціями та індивідуальними пропозиціями, де будуть зібрані всі переваги від Visa, Mastercard та партнерів банку.