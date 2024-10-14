Цены в Украине — популярный овощ побил семилетний рекорд в октябре 2024 года

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинском рынке осенью 2024 года помидоры побили семилетний рекорд по стоимости. Это связывают с уменьшением сбора овощей на фоне прохладной погоды.

Ценовые изменения исследовали аналитики профильного проекта EastFruit.

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Стоимость помидоров в октябре 2024 года

Как отмечается, производители поставляют помидоры из теплиц к продаже по цене, что в среднем на 10% дороже предыдущей недели. На сегодняшний день помидоры предлагают с отпускной ценой меньше всего за 55 грн/кг, а больше всего — за 65 грн/кг.

Стоимость зависит от качества и объема предлагаемой партии. В октябре сбор в стационарных теплицах также остается малообъемным, поэтому комбинаты продают продукцию небольшими партиями.

"Новые цены в данном сегменте рынка остаются самыми высокими, как минимум за последние семь лет мониторинга", — отмечают аналитики проекта EastFruit.

Продукция из теплиц в Украине стоит в среднем на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители не обещают понижения цен, напротив, собираются пересмотреть в сторону повышения.

Цены на помидоры. Источник: EastFruit

Причины роста цен на помидоры

Как объясняют участники рынка, причиной роста цен на помидоры является достаточно ограниченное предложение этого овоща на рынке.

Львиная доля небольших производителей фактически завершили сбор и предлагают томаты исключительно мелким оптом, тогда как качество продукции желает оставлять лучшего.

"Сборы в стационарных теплицах также остаются малообъемными, поэтому комбинаты отпускают продукцию также небольшими партиями", — отмечают эксперты.

Цены подогревает и само население, ведь несмотря на подорожание и плохое качество, спрос остается высоким. Этим пользуются производители.

Сколько стоят помидоры в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в супермаркетах цены на красные помидоры растут. Только за сентябрь текущего года зафиксировано заметное повышение — на 5,33 гривны. Сейчас средняя стоимость составляет 79,33 грн/кг.

Цены на помидоры. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине 2024 год оказался крайне неурожайным на картофель из-за неблагоприятной погоды. Поэтому цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.

Также мы писали, что в Украине за последнюю неделю резко возрос в стоимости ряд базовых овощей. В частности, взлетели оптовые цены на картошку.