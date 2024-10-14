Цены в Украине — популярный овощ побил семилетний рекорд в октябре 2024 года

Около 65 грн/кг — цены на популярный продукт побили семилетний рекорд
На украинском рынке осенью 2024 года помидоры побили семилетний рекорд по стоимости. Это связывают с уменьшением сбора овощей на фоне прохладной погоды.
Ценовые изменения исследовали аналитики профильного проекта EastFruit.
Стоимость помидоров в октябре 2024 года
Как отмечается, производители поставляют помидоры из теплиц к продаже по цене, что в среднем на 10% дороже предыдущей недели. На сегодняшний день помидоры предлагают с отпускной ценой меньше всего за 55 грн/кг, а больше всего — за 65 грн/кг.
Стоимость зависит от качества и объема предлагаемой партии. В октябре сбор в стационарных теплицах также остается малообъемным, поэтому комбинаты продают продукцию небольшими партиями.
"Новые цены в данном сегменте рынка остаются самыми высокими, как минимум за последние семь лет мониторинга", — отмечают аналитики проекта EastFruit.
Продукция из теплиц в Украине стоит в среднем на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители не обещают понижения цен, напротив, собираются пересмотреть в сторону повышения.
Причины роста цен на помидоры
Как объясняют участники рынка, причиной роста цен на помидоры является достаточно ограниченное предложение этого овоща на рынке.
Львиная доля небольших производителей фактически завершили сбор и предлагают томаты исключительно мелким оптом, тогда как качество продукции желает оставлять лучшего.
"Сборы в стационарных теплицах также остаются малообъемными, поэтому комбинаты отпускают продукцию также небольшими партиями", — отмечают эксперты.
Цены подогревает и само население, ведь несмотря на подорожание и плохое качество, спрос остается высоким. Этим пользуются производители.
Сколько стоят помидоры в супермаркетах
По данным портала "Минфин", в супермаркетах цены на красные помидоры растут. Только за сентябрь текущего года зафиксировано заметное повышение — на 5,33 гривны. Сейчас средняя стоимость составляет 79,33 грн/кг.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине 2024 год оказался крайне неурожайным на картофель из-за неблагоприятной погоды. Поэтому цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.
Также мы писали, что в Украине за последнюю неделю резко возрос в стоимости ряд базовых овощей. В частности, взлетели оптовые цены на картошку.
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