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Бизнес получил более 45,4 миллиарда гривен кредитов с начала года — на что банки выдали деньги

27 июня 2024 17:08
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Банки предоставили 45,4 миллиарда гривен кредитов украинскому бизнесу — на что сама
Украинские гривны. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С начала 2024 года украинские предприниматели получили около 12 тысяч кредитов на общую сумму 45,4 миллиарда гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ходе военного положения в Украине было выдано 56 086 кредитов на сумму 222,7 миллиарда гривен. В частности, эти средства распределили следующим образом:

  • 20,33 миллиарда гривен на инвестиционные цели;
  • 62,03 млрд грн на финансирование оборотного капитала;
  • 38,86 млрд грн для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 16,58 млрд грн на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 57,35 млрд грн на антивоенные цели;
  • 14,28 млрд грн на кредитование в зоне высокого военного риска.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется с участием 45 банков, а государство продолжает предоставлять компенсационные выплаты бизнесу по заключенным кредитным договорам. От запуска программы в феврале 2020 года было подписано 90 908 кредитных договоров на общую сумму 312,3 миллиарда гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации сообщает о новой возможности для украинцев получить гранты на развитие бизнеса. По программе Experiment 1.01 предоставляется до 5 тыс. долларов финансовой помощи.

Мы также писали, что украинским предприятиям за 2023 год удалось заработать около 864 миллиардов гривен. Показатель рекордный за последние 10 лет.

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деньги
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Минреинтеграции
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Украинский бизнес
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