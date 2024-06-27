Банки предоставили 45,4 миллиарда гривен кредитов украинскому бизнесу — на что сама

Украинские гривны. Фото: УНІАН

С начала 2024 года украинские предприниматели получили около 12 тысяч кредитов на общую сумму 45,4 миллиарда гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В ходе военного положения в Украине было выдано 56 086 кредитов на сумму 222,7 миллиарда гривен. В частности, эти средства распределили следующим образом:

20,33 миллиарда гривен на инвестиционные цели;

62,03 млрд грн на финансирование оборотного капитала;

38,86 млрд грн для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

16,58 млрд грн на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,35 млрд грн на антивоенные цели;

14,28 млрд грн на кредитование в зоне высокого военного риска.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется с участием 45 банков, а государство продолжает предоставлять компенсационные выплаты бизнесу по заключенным кредитным договорам. От запуска программы в феврале 2020 года было подписано 90 908 кредитных договоров на общую сумму 312,3 миллиарда гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, Министерство цифровой трансформации сообщает о новой возможности для украинцев получить гранты на развитие бизнеса. По программе Experiment 1.01 предоставляется до 5 тыс. долларов финансовой помощи.

Мы также писали, что украинским предприятиям за 2023 год удалось заработать около 864 миллиардов гривен. Показатель рекордный за последние 10 лет.