Украинцы в США — почему им грозит депортация в 2025 году

Дата публикации 23 ноября 2025 22:55
обновлено: 23:14
Почти 200 тысяч украинцев в США могут потерять легальный статус — в чем проблема
Украинцы в США. Фото: Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа задерживает обработку гуманитарной программы для украинцев, которую начал бывший глава страны Джо Байден. Из-за этого почти 200 тысяч украинцев рискуют потерять легальный статус в США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Беженцы из Украины в США и депортация

По гуманитарной программе, которая заработала в апреле 2022 года, на территорию США попало почти 260 наших сограждан. Они получили разрешение на пребывание в стране на два года с возможностью продлить свое пребывание здесь. Однако администрация Трампа:

  • не принимает заявки;
  • отказывается возобновлять украинскую гуманитарную программу в январе, якобы из-за соображений безопасности.

Как отмечается, после скандальной встречи в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что он думает, стоит ли полностью отменять правовой статус украинцев. В конце концов, американский президент не прекратил программу, а в мае 2025 года федеральный судья предупредил чиновников, что они должны возобновить обработку заявок на продление статуса.

Но, по информации правительства США, которую опубликовали на прошлой неделе в рамках судебного иска, иммиграционные служащие с тех пор обработали лишь 1,9 тысячи заявок на возобновление статуса от украинцев и других граждан. При этом людей, у которых право на легальное пребывание в Америке подходит к концу, гораздо больше.

Член Палаты представителей США Майк Квигли, демократ из Чикаго, заявил, что в его офис запросы на помощь прислали более 200 украинцев, которые находятся в подвешенном состоянии.

"Существует опасение, что если они не пройдут весь процесс, они будут под угрозой депортации", — сказал он.

Из-за проблем с продлением легального статуса пребывания некоторые украинцы уже переехали из США в Канаду, Европу или Южную Америку. Другие граждане опасаются ареста и стараются реже выходить из дома.

Напомним, в июле 2025 года президент США Дональд Трамп уже озвучивал свое мнение относительно пребывания украинских беженцев. Он, в частности, сообщил, останутся ли они в стране до конца войны между Украиной и РФ. Также ранее стало известно, что в Белом доме могут установить рекордно низкий лимит на прием беженцев. Ожидается, что в 2026 году большинство мест отдадут белому населению ЮАР и другим группам населения.

США украинцы беженцы война в Украине депортация
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
