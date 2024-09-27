Беженцы в Канаде — действующие условия и суммы помощи в 2024 году

Беженцы во временном убежище. Фото: ukrayina.pl

Украинцы, решившие найти спасение от войны в Канаде, могут столкнуться с трудностями при получении статуса беженца. В то же время соотечественники могут рассчитывать на помощь в этой стране.

Об этом медиа рассказали в иммиграционном отделе компании по трудоустройству в Канаде MV Group.

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Какие проблемы имеют украинцы в Канаде

Как отмечают эксперты, в 2024 году граждане Украины могут переезжать в Канаду по разным программам, в частности по программе трудоустройства, иммиграции, воссоединения семьи.

В то же время, с необходимостью получения статуса беженца могут возникнуть определенные трудности. Проблема в том, что почему-то в стране нет отдельной программы беженства для граждан Украины, однако они могут воспользоваться привычными программами переезда.

Так, чтобы получить статус беженца граждане должны иметь очень веские основания и пройти очень сложный судебный процесс.

"Это отдельная серьезная процедура, которая предусматривает судебный процесс и положительное решение Совета Иммиграции и Беженства Канады", — объясняют специалисты.

Известно, что в настоящее время на рассмотрении находится 156 тыс. заявлений от украинских граждан, стремящихся получить статус беженца. Потому процесс получения статуса беженства в этой стране предполагает ожидание решения. После предоставления статуса беженца необходимо получить специальный документ (Refugee Travel Document). Благодаря ему украинцы смогут путешествовать. В то же время, есть запрет на путешествия в страну гражданства или в Россию.

Какую помощь оказывают в Канаде беженцам

После прохождения многоэтапного рассмотрения заявления на беженство в Канаде у украинцев открывается доступ к услугам здравоохранения и материальной поддержки.

В частности, денежную помощь окажут беженцам, которых канадское правительство примет из-за границы. В то же время беженцы, которые подают свои заявления с территории Канады, могут рассчитывать на материальную помощь в случае наличия особых потребностей.

Размер помощи зависит от количества членов семьи просителя, а также потребностей. Выплаты предоставляют в течение года. Помощь еще зависит от того, какая это провинция.

"Самую большую помощь получают беженцы, которых Канада перемещает из-за границы. Например, один человек без семьи может рассчитывать на пособие на продукты — 228 CAD, базовую одежду — 380 CAD, зимнюю одежду — 177 CAD, на домашнее хозяйство — 627 CAD, мебель — 1620 CAD и другие единовременные выплаты. Ежемесячные выплаты начисляются для питания, проезда, аренды жилья и зависят от жизненной ситуации каждого лица", — уточнили специалисты.

С начала полномасштабной войны в Канаду переехали 286 тыс. украинских граждан (данные на конец весны 2024 года).

Что еще стоит знать

Напомним, в Швейцарии власти облегчат трудоустройство украинским беженцам. Федеральный совет страны принял соответствующее решение, призванное существенно повысить уровень занятости.

Также мы сообщали, что эксперты составили список стран Европы, где самая средняя заработная плата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.