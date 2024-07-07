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Беженцы за границей — кто из украинцев должен платить налоги в Германии

7 июля 2024 17:55
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы в Германии — кто из беженцев должен платить налоги
Работа с документами. Фото: Adobe
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Согласно Закону ФРГ о подоходном налоге, каждое лицо с немецкой пропиской (Wohnsitz) или постоянным местожительством (gewöhnlichen Aufenthalt) в Германии обязано уплачивать подоходный налог. Это правило распространяется также на беженцев.

Об этом говорится на портале Steuerring.

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Налоги для наемных работников

Все беженцы и искатели убежища, равно как и граждане Германии, получают индивидуальный налоговый номер (Steuer-ID).

Обычно в Германии наемные работники не обязаны представлять налоговые декларации. Однако есть определенные случаи, когда это все-таки нужно сделать. В частности, если:

  • Лицо воспользовалось налоговыми льготами и хочет вычесть из своих налогов бизнес-расходы или специальные расходы (Sonderausgaben), включая фиксированные суммы для лиц с инвалидностью, потери кормильца или налоговые льготы на детей.
  • Лицо получало заработную плату от нескольких работодателей в течение одного года.
  • В течение года лицо получало пособие, заменяющее заработную плату, например пособие по безработице, по болезни, по уходу за ребенком, в связи с неполным рабочим днем или в связи с беременностью и родами.
  • Лицо получало другие выплаты в течение года, например выходное пособие при увольнении за несколько лет работы.
  • Лицо и его супруг/супруга или партнер платят общий налог и находятся в налоговых классах III и V или IV с коэффициентом.
  • Лицо развелось или овдовело и снова женилось в том же году.
  • Налоговая инспекция просит лицо предоставить налоговую декларацию.

Важно отметить, что налоговая служба не требует налоговой декларации за 2023 год, если доход лица составляет менее 12 174 евро в год для одиноких лиц или менее 23 118 евро в год для женатых пар.

Налоги для самозанятых лиц

Налоговая декларация в Германии обязательна для самозанятых лиц, даже если они несут убытки или работают как наемные работники. Фрилансеры должны платить подоходный налог и налог с продаж.

В то же время от налога с продаж полностью освобождены медицинские услуги, не включающие косметологические процедуры. Кроме того, фрилансеры освобождаются от налога с продаж, если их оборот в текущем году не превышает 50 000 евро, а за предыдущий год — 17 500 евро.

Что еще нужно знать

Напомним, в Федеральном агентстве по трудоустройству Германии обнародовали данные о количестве беженцев из Украины, работающих в 2024 году. Также известно, сколько украинцев получают социальные выплаты.

Мы также писали, что в новом исследовании Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета обнаружили, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. Там говорится, что украинцы в Германии зарабатывают 1 334 евро чистыми в месяц.

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