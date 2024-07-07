Українці в Німеччині — хто з біженців має платити податки

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Відповідно до Закону ФРН про прибутковий податок, кожна особа з німецькою пропискою (Wohnsitz) або постійним місцем проживання (gewöhnlichen Aufenthalt) у Німеччині зобов'язана сплачувати прибутковий податок. Це правило поширюється також на біженців.

Про це сказано на порталі Steuerring.

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Податки для найманих працівників

Усі біженці та шукачі притулку, так само як і громадяни Німеччини, отримують індивідуальний податковий номер (Steuer-ID).

Зазвичай у Німеччині наймані працівники не зобов'язані подавати податкові декларації. Однак є певні випадки, коли це все ж потрібно зробити. Зокрема, якщо:

Особа скористалася податковими пільгами і хоче вирахувати зі своїх податків бізнес-витрати або спеціальні витрати (Sonderausgaben), включаючи фіксовані суми для осіб з інвалідністю, втрати годувальника або податкові пільги на дітей.

Особа отримувала заробітну плату від кількох роботодавців протягом одного року.

Протягом року особа отримувала допомогу, що замінює заробітну плату, наприклад, допомогу по безробіттю, через хворобу, по догляду за дитиною, у зв’язку з неповним робочим днем або у зв’язку з вагітністю та пологами.

Особа отримувала інші виплати протягом року, наприклад, вихідну допомогу при звільненні за кілька років роботи.

Особа та її чоловік/дружина або партнер сплачують спільний податок і перебувають у податкових класах III та V або IV з коефіцієнтом.

Особа розлучилася або овдовіла і знову одружилася в тому ж році.

Податкова інспекція просить особу подати податкову декларацію.

Важливо зазначити, що податкова служба не вимагає податкової декларації за 2023 рік, якщо дохід особи становить менше ніж 12 174 євро на рік для одиноких осіб або менше ніж 23 118 євро на рік для одружених пар.

Податки для самозайнятих осіб

Податкова декларація у Німеччині обов’язкова для самозайнятих осіб, навіть якщо вони зазнають збитків або працюють як наймані працівники. Фрилансери повинні сплачувати прибутковий податок і податок з продажу.

Водночас від податку з продажу повністю звільнені медичні послуги, які не включають косметологічні процедури. Крім того, фрилансери звільняються від податку з продажу, якщо їх оборот у поточному році не перевищує 50 000 євро, а за попередній рік — 17 500 євро.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Федеральному агентстві з працевлаштування Німеччині оприлюднили дані щодо кількості біженців з України, які мають роботу у 2024 році. Також відомо, скільки українців отримують соціальні виплати.

Ми також писали, що у новому досліджені Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету виявили, що зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Там сказано, що українці в Німеччині заробляють 1334 євро чистими на місяць.