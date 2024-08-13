Беженцы в Чехии — какие денежные выплаты предусмотрены в 2024 году

Беженцы в чешском приюте. Фото: Богдан Андреев/Facebook

Украинские беженцы в Чехии могут получить от правительства гуманитарную и финансовую помощь. Максимально гражданам выплачивают 7,3 тыс. крон в 2024 году.

О том, каковы условия предоставления помощи в этом году, сообщает издание Fakty.

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Поддержка украинских беженцев в Чехии в 2024 году

Чешское правительство в 2024 году продолжает оказывать беженцам из Украины денежную помощь, необходимую для покрытия основных жизненных потребностей. Украинцы, имеющие временную защиту, имеют право на медицинское страхование и медицинскую помощь, на устройство детей в бесплатные школы и сады.

В то же время, с 1 сентября требования для украинцев ужесточат с целью стимулирования к самостоятельному финансовому обеспечению. Они могут проживать в гуманитарном жилье только 90 дней. После этого придется самостоятельно искать жилье и оплачивать его аренду.

Однако увеличится помощь уязвимым категориям гражданам. А именно для:

лиц старше 65 лет;

лиц с инвалидностью, а также ухаживающих за лицом с инвалидностью;

лиц, ухаживающих за ребенком в возрасте до шести лет;

детей младше 18 лет;

студентов младше 26 лет;

беременным женщинам.

Им будут давать повышенные компенсации на проживание. Размер будет зависеть от расчетной стоимости жилья:

за зарегистрированное жилье на одного человека будут выплачивать 6 тыс. крон, то есть 10,2 тыс. гривен ;

; за незарегистрированное на одного человека выплатят 4,8 тыс. крон, то есть 8,2 тыс. гривен.

Такая финпомощь будет доступна при условии подписания договора аренды.

Также правительство Чехии оказывает помощь украинцам, которые решат вернуться в Украину.

Размеры помощи в Чехии для украинцев

В первые 150 дней после получения временной защиты украинцам оказывают такую помощь:

дети в возрасте до шести лет — 3,49 тыс. крон (6,06 тыс. гривен) ;

; дети от шести до 10 лет — 4,18 тыс. крон (7,27 тыс. гривен) ;

; дети с инвалидностью — 5,23 тыс. крон (9,09 тыс. гривен) ;

; лица с инвалидностью — 7,29 тыс. крон (12,66 тыс. гривен) ;

; взрослые — 4,86 тыс. крон (8,44 тыс. гривен).

Размер финпомощи после 150 дней (с шестого месяца пребывания) другой:

взрослые — 3,13 тыс. крон (5,43 тыс. гривен) ;

; лица с инвалидностью — 7,29 тыс. крон (12,66 тыс. гривен) ;

; взрослые из категории уязвимости — 4,86 тыс. крон (8,44 тыс. гривен).

В то же время, помощь для детей в Чехии после 150 дней останется неизменной.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Литвы с 1 сентября 2024 года обновят правила по трудоустройству украинских беженцев. Отменят льготы для граждан без временной защиты, позволяющих не получать разрешения на работу.

Также мы сообщали, что в этом году власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинцам. Сейчас могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.