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Биткоин подпрыгнул до 100 тысяч долларов — в чем причина

5 декабря 2024 06:45
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Трамп ввел решения администрации, укрепившие позиции биткоина до 100 тысяч долларов
Трамп и биткоин. Иллюстративный коллаж: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Цена биткоина впервые достигла 100 000 долларов, поднявшись до нового рекорда. Это произошло сразу после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп обнародовал решения администрации, которые считаются ключевыми для внедрения политики, благоприятной для криптовалют, когда он вступит в должность в январе.

Об этом сообщает CNN.

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Стоимость биткоина. Фото: Google Finance

Главным среди избранных лиц является Пол Аткинс, которого Трамп намерен назначить руководителем Комиссии по ценным бумагам и биржам, регулирующей криптовалюту. Ожидается, что Аткинс, криптозащитник и бывший комиссар Комиссии, будет регулировать криптовалюту более мягко, чем Гэри Генслер, возглавляющий Комиссию при администрации Байдена.

Интересно, что биткойн вырос на 130% за год, причем значительная часть его роста приходится на послевыборное ралли. Его показатели значительно опережают индекс S&P 500, который вырос на 28% за тот же период.

Трамп когда-то назвал криптовалюту "не деньгами", но за несколько месяцев до своего переизбрания совершил полный разворот, пытаясь привлечь молодых избирателей.

В июле Трамп выступил хедлайнером крупнейшей криптовалютной конвенции в Нэшвилле, где он пообещал создать "стратегический национальный запас биткоинов" и сохранить биткоины, которые правительство конфискует у преступников, а не продавать их на аукционе.

Напомним, в воскресенье, 10 ноября, впервые цена биткоина достигла 80 тысяч долларов, что стало новым историческим рекордом. С тех пор цена продолжает расти.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в разных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.

США Дональд Трамп биткоин криптовалюта финансы криптовалютный рынок

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