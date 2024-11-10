Ціна на біткоїн вперше наблизилась до 80 тис. доларів — чому дорожчає крипта

Монета в руках. Фото: Reuters

У неділю, 10 листопада, ціна біткоїна досягла 80 тисяч доларів, що стало новим історичним максимумом. За добу актив зріс на 3,21%.

Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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Після досягнення нового рекорду зранку, 10 листопада, курс біткоїна трохи знизився і на післяобідню пору становить близько 79,4 тисячі доларів. За добу актив зріс на 3,21%, а за тиждень — на 15,23%.

Ціна на Bitcoin станом на 10 листопада. Джерело: скриншот

За даними Bloomberg, у 2024 році біткоїн зріс майже на 90%, зокрема завдяки зростаючому попиту на спеціалізовані фондові біржі в США та зниженню процентних ставок ФРС. Зростання цієї криптовалюти, яке спостерігалося після президентських виборів у США, перевищило доходи від традиційних інвестицій, таких як акції та золото.

Інші криптовалюти з топовою капіталізацією також показали позитивні результати. Ethereum досяг 3,184 долара, збільшившись на 4,93% за добу та на 29,73% за тиждень. Лідером за темпами зростання стало Cardano, яке піднялося на 32,32% за добу і на 68,75% за тиждень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на тлі виборів президента Сполучених Штатів і підрахунків голосів, які продемонстрували впевнене лідерство експрезидента Трампа на нових виборах, ціна на біткоїн почала зростати. Оскільки інвестори схилялися до його перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах, Bitcoin зріс до історичного максимуму.

Також ми писали, що офшорна криптовалютна платформа ставок Polymarket показала, що можна виграти величезні гроші, роблячи ставки під час президентських виборів у США. Один з гравців став двічі багатішим.